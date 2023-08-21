越南大米价格呈现回升向好态势

越南工贸部称，今年前7月，越南大米出口总量达483万吨，在剩下5个月的大米出口量约达267万吨。此外，大米出口价格正在不断回升。

据越南粮食协会的报告显示，7月18日，越南5%碎米的出口价格与前一天相比上涨了5美元/吨，升为每吨628~632美元。25%碎米的价格也从每吨603~607美元升至每吨608~612美元。

为给大米出口活动创造便利条件，工贸部紧急征求意见，以对政府有关大米出口经营活动的第107号议定（107/2018/NĐ-CP）进行修改和补充。

此外，工贸部8月15日发布了第07/CT-BCT号指示，要求各单位采取措施拓展大米出口市场，维护国内市场稳定。

具体是，继续完善政府有关大米出口经营活动的第107号2018/NĐ-CP议定，旨在为大米出口活动完善法律框架，为大米出口商人建造透明公开、公平和便利的经营环境。

在搜寻市场信息和市场开发方面，继续密切关注世界大米贸易市场形势、主要生产国和出口国的动态并及时向越南各部委和行业、越南粮食协会、大米出口贸易商提供信息，让他们主动制定适合、有效的生产经营和出口计划。

同时，需要根据新形势，同相关机构联合举办各项贸易促进和大米产品推广活动，旨在提升越南大米产品的价值。

此外，同外交部、农业与农村发展部配合，有效利用越南已加入的各项自贸协定的优惠机制，以主动与合作伙伴进行谈判来实现出口市场多元化，占领新的市场，提高越南大米产业的出口潜力和竞争力。

与此同时，引导并协助大米经营和出口商提高提高生产经营能力和谈判技巧，助力他们成功签署出口合同并有效处理各种国际贸易分歧。（完）