越南大力支持联合国维和行动的目标

本着全面、深广地融入国际社会的精神，越南将继续为联合国维和行动作出更切实的贡献并进一步扩大参与维和行动的规模和范围。

越南公安部正式派遣军官参加维和行动是一个重要的里程碑，是安全对外活动中的突出亮点，也是融入、合作与发展进程中的长足进展，为再次证明越南是世界各国可靠的朋友和伙伴，也是国际社会的负责人成员作出了积极的贡献。

在过去一段时间里，越南国防部下属越南维和局已积极协助公安部开展人员培训工作。越通社记者就此问题对越南维和局局长黄金凤少将进行了采访。

黄金凤少将透露，截止目前，越南参加联合国维和行动已走过8多年的历程。越南人民军很荣幸成为党和国家选为这一非常敏感的领域的先锋力量。尽管经验不多，但越南人民军一直随时准备执行任务，并与公安部保持了协调配合机制。

黄金凤少将说，越南维和局充分意识到参加维和行动是履行国家责任。这也是在和平时期中从早从远捍卫祖国的一项措施。因此，公安、军队和民事力量都要积极参加维和工作。

在过去的一段时间，越南维和局已协助公安部选拔并开设了4个军官培训班。公安部的近30名公安人员参加了该培训班，其中的4名以赴纽约和南苏丹履行任务。

在展开培训过程中，越南维和局已向各位学员提供了有关联合国《战争法》、所在国的风土人情形象、生存技能、处理各种危机、应对在当地发生的流行病、洪水、饥荒等非传统安全问题等领域的知识。此外，各位学员还学到如何提高在向国际友人宣传和推广越南人民军及越南风土人情形象方面的能力。

黄金凤少将指出，在今后一段时间内，在国际的支持下，越南维和局希望并力争将该局建设成为一个达到区域和国际标准的培训中心。同时力争在军队、公安和民事力量都积极参加联合国维和行动时将该局成为国家维和行动联合协调中心。（完）