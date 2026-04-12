越南大力支持多边贸易体制

4月10日，越南常驻世界贸易组织（WTO）代表团团长梅潘勇大使会见了世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。双方就世贸组织第14届部长级会议（MC14）的结果及该组织未来的工作方向进行了交流。越南代表再次重申了越南对多边贸易体制的支持。

梅潘勇大使强调，尽管MC14取得的结果仍有限，但会议仍释放出许多积极且令人鼓舞的信号。梅潘勇大使表示，各成员对总干事的领导作用以及多边贸易体制表示大力支持。此外，各成员在整个谈判过程中积极、实质且持续的参与，体现了国际社会对世贸组织未来的深切关注。

梅潘勇大使再次重申了越南的一贯立场，并表示越南始终是世贸组织的积极且负责任成员，全面参与各项活动、讨论会及花絮活动，并经常在各大谈判议程中发表讲话并作出贡献。越南坚定支持世贸组织的核心原则，包括协商一致原则、最惠国待遇（MFN）、给予发展中国家的特殊和差别待遇，以及确保成员间公平竞争的环境。越南大使强调，对越南而言，世贸组织在制定稳定、可预测且公平的贸易规则方面继续发挥着特别重要的作用，从而有助于维护各成员尤其是发展中国家的正当利益。

借此机会，梅潘勇大使还向世贸组织总干事介绍了越南在国际经济集成方面的最新进展，其中包括参与世贸组织的一些重要倡议和进程。

世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉表示，目前的当务之急是保持“雅温得精神”（Yaoundé spirit，即世贸组织各成员的努力与决心），继续完成各项谈判中的未竟事宜，而非开辟新课题。她认为，未完成的工作需在日内瓦继续推进，目标是在接下来的世贸组织总理事会会议上尽快取得实质性进展。

世贸组织总干事对越南日益主动、开放的参与方式给予积极评价，同时对越南在世贸组织中所作出的切实贡献给予认可与欢迎。恩戈齐·奥孔乔-伊维拉女士还强调了继续推动延长电子商务免征关税暂缓期、处理《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）中的“非违约之诉及其他情况”问题，以及保持主要成员间谈判势头的重要性。（完）