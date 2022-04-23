越南大力支持农产品上线电商平台

提到农民，很多人可能对手脚沾满污泥的形象更为熟悉，但4.0时代的农民已经是“数字农民”，从生产到产品销售对接等环节都应用了数字技术。特别，在各部委行业的支持下，越来越多数字农业生产户已将产品上架到电商平台。

过去一年，越强粉丝合作社已将产品上架到

电商平台

，因此收入比上一年翻了一番。这是太原省取得成功的数字农业生产模式之一。

阮文山– 太原省越强粉丝合作社副经理：“粉丝一生产出来就会立马销售完。在电商平台上，会有更多人购买和使用我们的产品，从而有效推广品牌。”

此外，数字农业生产户也得到了电商平台的积极支持。在获得数字技能培训并掌握线上销售方式后，农民们都更加主动促进数字转型。

太原省邮政局副局长阮翠玉 ：“我们与省农民协会合作，引导合作社成员们在电子商务平台上注册账户，并通过该渠道进行交流、购买原材料和出售产品。”

数字摊位、数字技能和数字支付工具是形成数字农业生产户的三大核心要素。建设和大力发展数字农业生产户是全国许多地方正在着力推进的方向。

范光孝– 太原省信息与传媒厅副厅长：“对于一些‘一乡一品’产品，我们必须提供从上架到推广的全程协助。此外，我们也注重为摊位和产品贴上标签，以保护品牌商标。”

据信息与传媒部的统计数据，2021年，约500万个数字农业生产户已在Postmart和贝壳等平台上出售商品。今年的目标是将该数字翻一番，达到1000万越盾，从而打开一个优质、可靠的新销售渠道并带来更好的经营效益。

杨尊宝– 越南信息与传媒部邮政司副司长：“今年，我们将在全国63个省市同步开展该计划，最大限度开发利用邮政企业的物流基础设施，为各地方的农业生产户提供支持。”

电子商务与在线消费有望成为增加

越南

农产品产值的有效途径。当

农产品

以质量和款式征服了国内市场后，将为越南产品走向世界铺平“出口”之路。（完）