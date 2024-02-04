越南大力推动正贸出口

为实现2024年出口总额较2023年增长6%（相当于3770亿美元）的目标，越南工贸部表示，该部将重点有效利用已签署和生效的自由贸易协定（FTA），同时实施新的自贸协定，以扩大和多元化市场、进出口产品和供应链。 同时，加强对重点和潜在市场的贸易促进，大力转向与品牌塑造相结合的正贸出口，促进可持续出口。

工贸部表示，2024年世界经济增长将继续放缓，不太乐观，其将直接影响包括越南在内的发展中经济体的前景。

据海关总局的初步统计，2024年1月上半月，越南货物出口额为151亿美元，较2023年12月下半月下降了7.5%。 2024年1月中旬，越南果蔬出口额继续保持强劲增长，达2.29亿美元，同比增长50%，约达到2023年1月全月的水平（2023年1月达到2.4047亿美元）。

在大米出口方面，2024年1月中旬，越南全国出口大米194074吨，出口额13457万美元。 与2023年同期相比，大米出口量减少近3.2万吨。 然而，出口额增加了近2000万美元。

工贸部进出口局副局长陈青海强调，进入2024年，世界和越南国内经济环境对货物进出口活动有更多积极的因素。 美联储（Fed）已发出停止加息的消息，并考虑在2024年降息。许多市场的高库存问题正在逐步得到解决。 这些都是越南商品出口到该市场的优势。

然而，2024年进出口活动仍面临诸多风险且难以预测，如：贸易保护趋势愈演愈烈、发达市场注重可持续发展、最近红海的紧张局势导致船舶航线改变航线也增加了进出口业务的时间和成本等。

陈青海表示，为了支持出口企业，工贸部将继续支持企业利用自由贸易协定来促进出口； 通过数字平台加强为地方、行业协会、企业提供市场信息； 支持针对目标市场开展具有针对性、大规模、地区互联互通的贸易促进活动； 继续推动谈判并签署新的协议等措施。

工贸部还建议，企业不应掉以轻心，必须密切关注国际国内生产、供求、物价等波动情况，及时出台有效应对方案，以实现2024 年以及 2021-2025 年设定的目标。（完）