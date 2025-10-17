越南大力引进高质量外资

越南自2025年10月15日起正式实施15%的全球最低税率。这是越南的一项战略性举措，体现了其积极融入国际准则的责任与主动精神。该政策不仅有助于保障税收公平，也有利于吸引更多高质量的外商直接投资（FDI）。



根据规定，合并收入达到7.5亿欧元及以上的外资企业将须缴纳不低于15%的最低税率。这项新政策使越南能够及时适应并同步落实符合国际惯例的全球最低税制。



2025年前9个月，越南吸引来自82个国家和地区的投资项目共2926个。虽然新批注册资金为123.9亿美元，同比下降8.6%，但项目数量的增长表明投资者，尤其是中小企业，对越南投资环境依然充满信心。



实施全球最低税将产生“双重效应”，既有助于建立外资企业间的公平竞争环境，又能防止税基侵蚀。对于不再享受优惠的企业，税务机关将征收补充税款，以确保15%的最低税率。



来自越南国家大学下属经济大学的黎光明表示，这是一个战略性举措，助力越南以稳定的投资环境、高素质人力资源和完善的基础设施等可持续因素，重新确立竞争优势。全球最低税的实施削弱了“避税天堂”的吸引力，促使投资者选择治理透明、政策一致的国家。

越南政府颁布了2021—2030年对外投资合作战略，重点提升项目质量，推动国际金融中心的发展，并加大在交通基础设施和能源领域的投入。



越德国企业协会主席亚历山大·齐赫（Alexander Ziehe）高度评价越南在改善透明度与营商环境的努力，认为这些举措将持续增强越南对高质量、长期资本的吸引力。



政府副总理阮志勇在近期与外资企业举行的会议上表示，越南将有选择地吸引外资，重点聚焦战略性基础设施、科技创新、数字化转型、生物技术、新材料、半导体及人工智能等领域。



阮志勇强调，政府一直努力为国内外投资者创造有利条件，携手推动高效、可持续的合作与投资发展。（完）