越南大力开拓东北亚地区市场

越南工贸部亚非市场司代表透露，为保持出口复苏势头，同时推动2024年最后几个月越南经济与贸易增长，工贸部将继续采取配套措施，推动越南对外贸易向前发展，其中把重点放在东北亚地区。

亚非市场司代表指出，位于东北亚地区的中国、日本和韩国等是越南商品的理想出口目的地。越南货物每年向这些市场出口金额超过1000亿美元，其中中国、韩国、日本、中国台湾、中国香港等国家和地区所占比重最多。

截至目前，东北亚地区各重要合作伙伴均已同越南签署双边和多边自贸协定，如《越韩自贸协定》（VKFTA）、《越日经济伙伴关系协定》（VJEPA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等。

值得注意的是，这些自贸协定为促进越南与东北亚地区内各国贸易往来和投资合作注入助推剂，同时协助越南以更深层次参与地区和世界供应链等。

另一方面，尽管2023年对越南经济来说是充满困难的一年，但越南货物对东北亚地区出口活动仍取得令人印象深刻的成就。具体的是，对中国出口额达612亿美元，增长6.4%，在越南对几乎所有主要市场出口额下降的背景下成为一大亮点。然而，对东北亚地区其他市场的出口额呈略降态势。

越南工贸部副部长潘氏胜指出，为了加大对东北亚地区出口力度，从年初至今，越南落实工贸部与中国广西壮族自治区人民政府之间2024-2026年阶段经贸合作谅解备忘录；成立越南—韩国关键矿产供应链中心等；与此同时继续制定各种新的合作机制等。

另一方面，工贸部也提供东北亚市场相关信息并引导进军该市场的方式；举行各项自贸协定宣传会议；协助企业界了解并充分利用各项自贸协定对进出口活动带来的优势等。

凭借上述努力，2024年前5月，越南对东北亚地区市场出口额达约500亿美元；其中对中国出口226亿美元，增长10.2%；对韩国出口104亿美元，增长12.8%；对日本出口95亿美元，增长4.7%；对中国香港出口50亿美元以上，对中国台湾出口近22亿美元，同比增长23%等。（完）