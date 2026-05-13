越南大力实施至2030年和远期展望至2045年民族工作战略

该指示指出，近年来，在党和国家的关怀下，多项民族工作政策和计划得到有效落实。特别是越南政府于2022年颁布的第10/NQ-CP号决议所确定的2021-2030年阶段及远期展望至2045年的民族工作战略，为推动少数民族地区和山区面貌发生显著变化作出了重要贡献。当地同胞的物质与精神生活质量显著提升，贫困率下降速度高于全国平均水平。各民族之间实现了平等、团结、相互尊重、互助发展，对党和国家领导与管理的信任度不断增强，有力维护了政治安全和社会秩序。



然而，少数民族地区仍面临经济社会发展缓慢、基础设施薄弱、教育培训及人力资源质量不高、基层干部能力不足等挑战。此外，土地、住房、生产用地及生活用水等紧迫问题仍未得到彻底解决。



加快少数民族地区计划和项目实施进度



为大力实施2021-2030年阶段和远期展望至2045年民族工作战略，政府总理要求各部委、中央机关及地方政府重点执行部分核心任务。



具体是，各级部门继续贯彻落实党和国家关于民族工作的路线和政策以及计划，提高党和国家对民族工作的管理效力和效果，将党的民族观点体制化为具体的机制和政策，加强对民族政策执行情况的监督与检查。



越南北部山区少数民族地区贫困率仍然很高。图自越通社

加快少数民族地区及山区各政策、计划和项目的实施进度，主动调动并整合各方资源，优先投入特困地区，将经济社会发展与生态环境保护、自然资源可持续利用相结合，坚持维护国防安全和社会秩序，巩固民族大团结力量，可持续发展少数民族地区及山区，制定年度详细计划，确保实现并超额完成既定目标。



解决民生紧迫问题 保障人民的生活稳定



政府总理要求民族与宗教部牵头，同有关机关和地方配合跟踪与督促民族工作战略的落实情况，汇总年度报告；指导有效实施“2026-2035阶段少数民族地区和山区新农村建设、可持续减贫及经济社会发展国家目标计划”；优先有效落实民族政策，并解决土地、住房、生产用地、电力、生活用水及基础社会设施等紧迫问题。



财政部同各部委、中央和地方机构按照现行规定向主管机关提交关于拨付国家预算资金和调动其他合法资金来源，以支持少数民族地区和山区发展的建议。



农业与环境部制定人口安置政策，在贫困地区发展必要的基础设施，在发展经济的同时，注重保护森林并提高民众收入。



内务部加强对民族干部，尤其是女性和极少数民族干部的培养、录用及使用政策的检查并提出优化建议。



教育培训部提高少数民族地区和山区人力资源培训质量；扩建边境及山区高中学校规模，确保初中毕业生能就近入学， 为学生营造良好学习环境。



卫生部研究为贫困地区补充医护人力资源培养政策，加强对少数民族地区和山区乡级卫生院基础设施升级改造项目的投资。



文化体育旅游部、工贸部、建设部、公安部、国防部和外交部等其他部门和各省市人民委员会按其职责范围内执行任务。（完）