越南大力发展部分大都市的卫星城市

大力发展部分大都市的卫星城市是越南政府总理于2024年2月16日颁布的有关《2030年越南建筑业发展战略和2045年愿景》（下简称《战略》）的第179号决定（179/QĐ-TTg）中的目标之一。

《战略》提出到2030年，推动完善制度体系和管理工具，确保其完善、同步、统一、现代、一体化，为参与建设投资活动的主体创造良好、公平、透明的环境；在建筑业的所有领域有效且高效地执法。

加快城市化进程和城市经济提质增效； 大力发展河内、胡志明市等部分大都市的卫星城市。逐步提高城市经济社会、基础设施、建筑、住房、人民生活水平等方面的发展质量。同时，创新和提高建设规划质量；以长远目光发展城市； 在北部、中部和南部重点经济区域形成一批智慧城市链； 逐步连接区域及全球智慧城市网络；建设低碳城市，减少温室气体排放，打造绿色、特色、先锋城市，为创新和发展注入动力。

到2045年，确保建筑业具有设计和建造各种规模、各个领域的现代化、复杂的建筑项目的能力，并具有竞争力和拓展海外市场的能力。发展建材工业，达到现代工业水平。 城市化率处于东盟和亚洲地区平均水平较高组。

同步实施减轻大都市人口负荷压力的政策；有效实施到2030年国家住房发展战略和2045年愿景； 有效开发利用房地产，特别是地皮等。（完）