越南大力促进康养旅游发展

越南旅游总局旅游发展研究院认为，越南拥有许多优势以促进康养旅游业强劲发展。



越南拥有长达3260公里的海岸线。从北部至南部拥有许多美丽的海滩，如：茶古、下龙、吉婆、炉门、陵姑、芽庄、美奈、龙海、头顿、富国等，这些资源为开发休闲旅游创造了便利条件。此外，越南海域还有许多大小不同的岛屿。其中包括许多静谧的小海滩，适合于休闲旅游和康养旅游的发展。



越南的泉水资源十分丰富，其医疗保健价值高。地质行业在全国发现了大约400个温泉水资源。其中许多泉水资源既具治疗作用，又可制成服务于生活的瓶装饮用水。



不仅这样，越南还有大型的药材植物种植网络，约有3850多种植物和400多种动物，可以用于制造成传统药品和富含营养的食物。

此外，越南还有丰富的历史文化遗迹体系，以及许多寺庙和禅院。其景观有利于开发旅游资源，以及与静坐、瑜伽等活动现结合的旅游类型。

在过去的一段时间，各地方在发挥现有的潜力和优势的基础上推出了许多属于康养旅游领域的产品，同时正在建设和完善多项休闲度假项目，以满足游客的需求。

业内专家对越南康养旅游产品的发展现状时作出评价时表示，可以说，我们凭借各地方的多样产品而取得了一定的发展成就。美丽海滩，配有泥浴、桑拿、按摩等服务的温泉水资源以及与传统药物和药材相关的产品和服务等为各地方带来了来自其特殊旅游资源的巨大吸引力。（完）