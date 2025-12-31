越南多部重要法律将于2026年1月1日生效

自2026年1月1日起，越南多部重要法律将正式施行，包括：2025年《就业法》、2025年《教师法》、2025年《个人数据保护法》、2025年《参与联合国维和力量法》、2024年《未成年人司法法》、2025年《特别消费税法》、2025年《国家预算法》、2025年《广告法（修正案）》、《产品质量法部分条款修订补充法》、《技术标准与规范法部分条款修订补充法》、2025年《数字技术产业法》、2025年《铁路法》、2025年《原子能法》等。



根据《教师法》，自2026年1月1日起，教师工资将位列事业单位薪酬体系最高水平。幼儿园教师及在偏远地区、社会经济条件特别困难区域工作的教师，其工资与津贴标准将高于在普通条件下工作的教师。



2025年《就业法》新增多项规定，其中国家制定支持就业、自主创业、职业转换的政策，鼓励科技、绿色等优先发展领域职业技能培训，修改就业贷款资金来源条款等。该法同时扩大境外务工贷款对象范围，使所有按合同出境工作的劳动者均有机会享受优惠信贷。

《个人数据保护法》的突出亮点是明确个人数据主体享有六项权利，包括知情权、同意或拒绝权、撤回同意权，以及查阅、修改、要求修改或反对处理个人数据等权利。



《参与联合国维和力量法》为越南派遣力量参与联合国维和行动提供了全面、稳固、长期、稳定的法律框架，有助于提升越南国际地位与声誉。

《特别消费税法》在征税对象、免税范围方面有多处调整；修订烟草、酒类、啤酒、汽车、飞机等应税商品目录以与相关法律法规衔接；对由组织、个人生产、加工、委托加工后直接出口或销售、委托其他经营组织出口的商品明确免税规定。



2025年《数字技术产业法》的颁布旨在将越南建设成为地区和全球数字技术产业中心之一，培育若干战略性数字企业，重点发展半导体、人工智能等数字领域，推动科学技术、改革创新与国家数字化转型取得突破。越南是首个颁布数字技术产业专项法律的国家。



《2025年铁路法》的颁布旨在发展铁路基础设施、铁路行业与铁路运输体系，满足国家工业化现代化需求，同时解决近期铁路投资发展与运输经营实践中出现的梗阻与不足。



此前，越南第十五届国会第十次会议审议通过了51部法律、8部规范性决议，其中多部法律将于2026年1月1日起生效。（完）