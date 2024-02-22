越南多措并举破解半导体产业“人才之渴”

据越南国家科学技术信息门户网站发布的数据显示，截至2023年底，全国共有5500多名芯片设计工程师。越南半导体产业每年需要5千至1万名工程师，但当前国内半导体产业人才总量仅能满足需求量的20%。

为了落实越南关于主动参与第四次工业革命的主张，政府已明确半导体为9个国家级产品之一。

此外，随着投资商对半导体产业投资力度的加大，越南有望成为世界上诸多国家在该领域的合作伙伴。

国际著名技术研究与咨询公司Technavio的报告显示，2021-2025年阶段越南半导体市场年均增长率达6.5%。然而，人力资源的缺口正给这一产业的发展造成巨大阻碍。

越南教育培训部副部长黄明山评价，半导体、芯片产业今后需要大量高素质人才，因此需要加大对该产业人力资源培训的投资力度。

黄明山透露，为了破解半导体产业“人才之渴”，教育培训部正在制定具体行动计划，促进半导体产业人力资源培训工作，推动这一产业人力资源数量和质量双提升等。

越南计划投资部长阮志勇近日就半导体的机遇与挑战接受越通社记者专访时表示，半导体行业带来了许多机遇，但同时也给包括越南在内的世界各国企业和政府带来了挑战，如投资成本高、竞争激烈、高素质人力资源需求大。另外，越南的人力资源目前还处于起步阶段。

为发展半导体产业，充分挖掘国内优势，越南计划投资部不断努力提高人力资源队伍，建设具有吸引力的招商引资政策、投建研发中心（R&D），为越南研究人员和企业获取新技术创造有利环境。

目前，计划与投资部同信息与传媒部、教育与培训部及相关单位配合，研究制定半导体产业人力资源开发项目。该项目设定到2030年为半导体行业培训5万名人力资源的目标。

越南教育培训部的统计数据显示，目前全国设有芯片半导体专业的高等院校共35所。

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