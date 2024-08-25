越南多措并举刺激国内消费

国内一亿人口的消费市场仍被视为拉动国内生产总值增长的重要支柱，但并未得到充分开发。国内企业在实施国内刺激计划方面仍面临诸多困难。因此，工贸部表示将积极支持国内零售企业挖掘资源，更好地发挥主场优势。

据工贸部预测，2023年，全国社会消费品零售和消费服务总额达到6.2万亿多越盾（约合2.63亿美元），比2022年增长9.6%，超出政府预定目标。但在2021-2023年阶段，消费品零售和消费服务总额增长7.2%左右，低于该行业设定的13-13.5%的增幅。

Satra贸易公司副总经理何玉山说：“与去年同期相比，顾客购买的消费品总额与去年持平，但仍存在价格下滑现象。消费者只关注购买生活必用品，而在服装和化妆品方面，消费者明显减少支出。”

企业在动员资金方面也遇到了许多困难。此外，随着跨境电商的发展，消费者的消费品味和消费趋势也发生了变化，因此为了帮助企业化解困难和加大国内贸易政策支持，工贸部正在研究制定刺激国内消费、促进国内贸易的提案，其中提出多项关键解决方案。

工贸部国内市场司司长潘文征：“首先，我们要通过货物企业和批发商占领国内市场。其次，要确定物流是非常重要的，它将制造商与批发和零售商联系起来，将商品带到消费者手中，如果物流配送工作做的好，商品就会以商业规模生产。”

工贸部将与批发、零售企业并肩同行，以及帮助企业化解困难和障碍，鼓励各地扩大生产规模，推动产业链各环节，提高供应能力，降低成本，鼓励国内消费者使用国产，刺激国内经济的发展。（完）