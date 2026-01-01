越南多地喜迎新年首批游客 2026旅游年序幕拉开

广治：世界自然遗产与机场喜迎宾客



在广治省，风芽-格邦国家公园管理委员会为前来参观这一世界自然遗产的首批游客举行了欢迎仪式。主办方向69名游客（含来自美国、印度、德国的39名国际游客及30名国内游客）赠送了鲜花与纪念品。



同日，从胡志明市飞来的VJ260航班搭载180名旅客抵达广治同海机场，受到当地欢迎。风芽-格邦旅游部门2026年力争接待游客约80万人次，并将持续推进绿色、可持续发展，提升服务质量与产品多样性，巩固其作为区域领先旅游目的地的地位。



林同：国际机场迎客 舞狮助兴送祝福



在林同省，省人民委员会为首班降落莲姜国际机场的200多名游客举行了热烈的欢迎仪式，并赠送新年礼物。现场舞狮舞龙表演与传统礼品相映成趣。2026年，林同省计划吸引游客超过2500万人次，并将在行政区划合并后，充分发挥其海洋旅游、农业旅游与森林生态旅游的综合资源优势。



前来胡志明市的游客惊喜获赠具有越南特色的礼物。图自越通社

胡志明市：国际航班带来“开门红”



在胡志明市，市旅游局联合相关单位在新山一国际机场举办了“2026年初胡志明市迎接旅游团活动”。年初从德国和卡塔尔抵达的两趟国际航班为该市带来了首批国际游客。配合多项春节文化体验活动，胡志明市进一步向世界传递其作为安全、友好、充满活力与能量的旅游目的地的形象。



岘港式迎来首批游客 图自越通社

顺化与岘港热情迎客



在中部地区，顺化市分别在富牌国际机场和真云港迎接了来自河内的VN1541航班以及搭载近千名国际游客的“ADORA MEDITERRANEA”号邮轮，开启了新年旅游活动，进一步彰显这座古都安全、友好、底蕴深厚的形象。



岘港市则同时在岘港国际机场、朱莱机场及多处旅游景点组织了迎客活动。年初的多趟国内外航班将成千上万名游客带至这座海滨城市，以热烈氛围为岘港旅游业在2026年实现两位数增长目标注入了强劲动力。



全国多地开展的新年迎客活动，不仅象征着旅游业的新年良好开端，更体现了越南全行业致力于提升目的地品质、丰富旅游产品供给、并向全球广泛传播越南作为一个极具吸引力、安全且友好旅游目的地形象的共同决心。（完）