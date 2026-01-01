越南外长：越南对外工作助力国家战略目标实现

2025年，世界局势经历了自冷战以来最动荡不安的时期。越南对外工作力量融入全党、全民、全军共同努力的洪流，以高度的责任感完成了各项战略任务，为国家在新时期提高实力与地位作出贡献。



保持战略主动



2025年，研判、预测和参谋工作继续得到重视和加强，为把握形势、识别机遇挑战、及时有效提出方针政策建议作出贡献；直接参与数字转型、绿色转型、循环经济和创新增长模式等新兴领域的政策制定。对传统与非传统安全挑战的主动识别与超前研判，有助于保持战略主动，避免国家陷入被动和意外局面。



巩固、扩大并提升对外关系



2025年，越南在双边和多边层面的对外工作取得诸多重要务实成果，为营造有利的国家发展环境作出贡献。



在双边层面，对外活动十分活跃，特别是主要领导人的外交活动。年内共开展75场高层外交活动，是去年的1.5倍，为双边关系确立政治框架和战略愿景，推动国家核心利益。通过高层会晤、政策对话和理论交流，党际外交继续发挥战略引领作用，巩固双边关系的政治基础。在政府外交层面，越南与17个伙伴提升关系水平，使全面伙伴级别以上的伙伴总数增至42个。值得注意的是，越南已同联合国安理会全部5个常任理事国及二十国集团（G20）21个成员中的18个建立了全面战略伙伴关系。高层互访成效显著提升，签署近350项合作协议，较2024年增长1.5倍。



与邻国关系继续成为亮点，有助于增强政治互信，维护和平稳定环境，推动全面合作。与老挝、柬埔寨和中国的关系继续有效推进，凸显了其战略重要性和优先地位。国防、安全、外交与地方之间的紧密配合，有力捍卫国家主权和领土完整，同时促进边境地区经济发展。



与大国、重要伙伴及地区国家的关系日益深化，在经贸、科技创新、数字转型、能源、教育、医疗及应对非传统安全挑战等领域取得诸多突出进展。与传统友好国家及其他地区的关系持续扩大，务实合作不断深化。



在多边层面，越南继续发挥积极负责的作用，彰显对多边主义和国际法的坚定承诺。越南有效参与多边机制，承担多项国际重任并成功举办多场重要会议，如：东盟未来论坛、全球绿色增长论坛峰会（P4G峰会）、《联合国打击网络犯罪公约》签署启动仪式等。这些活动有力彰显了越南在区域与国际舞台上的引领作用、良好信誉和卓越组织能力。



促进增长，创新增长模式



2025年，越南经济外交及时把握并预测世界经济趋势和新兴发展领域，为政府指导调控经济社会发展提供参谋服务。与此同时，科技外交也成为新亮点，聚焦创新内涵、数字转型与绿色转型。

装卸出口的越南大米。图自越通社

2025年，越南进出口总额突破9000亿美元，巩固了越南在全球贸易规模前15大经济体中的地位。通过实施多样化、创新性的对外经济活动，国际资本继续以创纪录的规模流入越南。2025年新注册外商直接投资约352亿美元（增长15.6%），而实际到位资金达到创纪录的近230亿美元。



发挥国家软实力



2025年的对外工作通过发挥软实力、文化价值、人文精神，并结合服务人民切实利益，为增强国家综合实力作出贡献。《2030年文化外交战略》系统、专业地实施，开展了丰富多彩的活动，如：成功举办联合国卫塞节、海外越南人交流活动与“越南文化周”等，使越南拥有的联合国教科文组织认证总数达到77项，覆盖全国34个省市。联合国教科文组织通过的“文化促进可持续发展国际十年”倡议，是越南推动文化与发展紧密联系的重要贡献。



外国代表在越南参加卫塞节大典时印象深刻。图自越通社

另外，公民保护工作及时、有效地在以色列、伊朗等热点地区以及缅甸、泰国、柬埔寨等地展开，安全协助数千名公民回国。旅外越南人工作取得重要进展，有力激发了爱国情怀和心系故乡的精神。侨汇创纪录地超过160亿美元，成为巨大的物质资源，为祖国发展作出切实贡献。



建设全面、现代、专业的外交部门



2025年，外交部门紧锣密鼓、严谨扎实地开展机构组织模式审查、调整与完善工作，朝着精简、高效、实效的方向推进。通过整合，外交部的下属单位数量减少了42.5%。



与此同时，干部培训与培养工作从思维、实施方式到资源配置进行全方位革新，着力建设高素质外交干部队伍。外交基础设施现代化建设和数字化转型工作同步推进，逐步为在新时期构建全面、现代、专业的越南外交体系奠定基础。



发挥对外工作的先锋、关键、经常性作用



紧密围绕越南共产党第十四次全国代表大会关于“在民族崛起时代坚持战略自主、自立自强、自信前行”的精神，对外工作与国际融合确定需大力革新思维与行动，发挥先锋、创造作用，与国防、安全共同履行“关键、经常性”任务。对外工作在新时代被提升至新高度，与国家地位实力相匹配，为世界经济、全球政治和人类文明作出积极贡献。



当前，外交部门及各对外工作力量的紧迫任务是深入学习并有效落实越共十四大的对外路线，抓紧制定和执行大会决议的行动纲领。党中央、政治局、书记处、国会和政府的指导方向是中央到地方统一、协调开展对外工作的根本依据。（完）