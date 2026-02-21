越南外长黎怀忠：越南将继续参与支持加沙地带及中东地区和平稳定的共同努力

应美国总统、加沙和平委员会主席唐纳德·特朗普邀请，越共中央总书记苏林于2月18日至20日在美国华盛顿特区出席了加沙和平委员会开幕会议。值此机会，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠就苏林此行意义和成果接受了媒体的采访。



对于苏林此行意义，黎怀忠表示，这是越共十四大后党和国家的首次重要高级别多边外交活动。该事件充分体现了越南独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的对外路线，重申越南将继续为和平、合作与可持续发展，以及为解决地区和国际共同问题积极、负责任地贡献力量。



通过出席并成为加沙和平委员会创始成员，越南展现了促进中东和平、支持保障巴勒斯坦人民基本民族权利，包括建立巴勒斯坦国权利的诚意和努力。越南的参与得到了国际媒体和舆论的认可与高度评价，反映了国家在国际舞台上日益提升的地位和威望。



在会议上，苏林总书记就中东和平进程及巴勒斯坦问题阐述了越南的观点，强调越南民族热爱和平的传统——这是一个曾因战争历经创伤、始终渴望和平与发展的民族。苏林确认，越南愿做出切实贡献，包括参与维和行动、人道主义援助及加沙冲突后重建。



在美国期间，苏林会见了与会的多国领导人，其中包括中东国家及其他国际伙伴。

对于东道国美国，苏林会见了唐纳德·特朗普总统、美国贸易代表杰米森·格里尔，与美国多位议员通电话，会见了旅美越南人代表。代表团其他成员也与美国合作伙伴进行了多项富有成效的交流。



在各场见面会中，越方通报了国家发展情况、40年革新成就、落实越共十三大决议成果、对外政策以及至2030年发展方向和2045年愿景，同时重申了在全面战略伙伴关系框架内继续推动越美关系的方针。



此次出访是越共十四大后部署的系列对外活动的一部分，继与邻国成功进行非常成功的对外活动之后开展，有助于巩固和平稳定环境，拓展国际合作。



关于落实此行成果的方向，黎怀忠表示，未来越南将具体研究参与和平计划的路线图，有三个主要方向。第一，为稳定加沙局势、确保持续停火做出贡献。第二，参与长期重建进程，首先是满足民众基本需求、恢复基础设施，并逐步推动加沙经济社会发展。第三，支持建设和提升巴勒斯坦人在加沙的治理能力。



在此基础上，越南将确定符合自身能力和实践经验的参与领域。越南已有效参与联合国维和行动并获得高度评价。在条件允许的情况下，越南军队和公安力量可以参与维和、安保秩序维护，以及支持加沙当地保安力量的培训工作。



此外，越南可以参与人道主义和重建活动——这是越南在解决战争遗留问题和国家发展进程中积累丰富经验的领域。凭借在基础设施建设和发展方面的能力，越南可以为国际社会（包括联合国各组织）的共同努力做出切实贡献。



黎怀忠强调，越南将继续参与和支持区域内及区域外国家的各项努力，以加强加沙及中东地区和平与稳定，特别是确保巴勒斯坦人民的基本民族权利。（完）