越南外长黎怀忠与法语国家组织秘书长路易丝·穆希基瓦博举行会谈

3月6日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部与对越南进行工作访问的法语国家国际组织（OIF）秘书长路易丝·穆希基瓦博举行了会谈。



会谈中，黎怀忠部长通报了越共十四大的成果，并介绍了越南经济社会发展取得的突出成就以及新时期的发展方向，其中包括未来的外交路线。



他强调，越南始终重视与法语国家共同体的合作。作为法语国家共同体积极、负责任的成员，越南将继续为法语国家共同体的共同努力作出贡献，以促进各成员国及世界的和平、稳定与可持续发展。



越南外长黎怀忠与法语国家组织秘书长路易丝·穆希基瓦博。图自越通社

黎怀忠与法语国家组织秘书长就法语国家共同体未来的优先事项以及进一步推动越南与法语国家合作的措施进行了交换意见。



黎怀忠建议OIF加强经济合作支柱，其中支持推动越南与法语国家成员国在科技、数字化转型、文化、教育等领域的合作，与非洲法语国家成员国开展合作，巩固在越南的法语教学等。同时，越南愿推动与法语国家成员国的双边及三方合作。



路易丝·穆希基瓦博高度评价越南在法语国家共同体活动中所发挥的作用和作出的积极贡献。她强调，将与越南及OIF其他成员国加强合作与团结，以推动和平、稳定、合作与繁荣。



路易丝·穆希基瓦博强调，将继续推动与越南的合作，特别是在教育、培训、可持续经济发展、与非洲国家经济贸易合作等领域，并希望有更多越南干部到OIF工作。



双方一致同意加强配合，为即将在柬埔寨举行的法语国家组织峰会做好准备，认为这是继续巩固法语国家共同体团结、促进和平与可持续发展、为地区法语国家合作注入新动力的重要机遇。（完）