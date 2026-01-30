越南外长黎怀忠与新加坡、东帝汶等国外长会晤

会见新加坡外交部长维文时，双方对越南与新加坡全面战略伙伴关系的强劲发展感到满意；一致同意协调切实落实2025-2030五年阶段行动计划；将双方经贸投资合作的发展置于优先地位，特别是通过升级第二代越南-新加坡工业园区（VSIP）网络，扩大新加坡在越南的发展空间，力争到2026年使VSIP数量达到30个，以此庆祝VSIP入驻越南30周年。



黎怀忠部长高度评价双方在清洁能源、碳信用、科学技术、数字化转型等新兴增长领域合作取得的积极进展；建议合作完善法律框架，为两国企业加快实施可再生能源项目及向新加坡出口清洁电力创造条件；推动国防安全合作真正成为新升级关系框架下的支柱。



新加坡外长对越南外长提出的建议表示赞同，并建议在国际地缘政治剧烈变动的背景下，两国需更加紧密配合，为建设一个和平、稳定、繁荣的地区作出贡献。



* 会见东帝汶外交部长弗雷塔斯时，双方对两国合作取得的积极进展表示欣喜；一致同意研究建立双边合作机制，如经济贸易合作混合委员会或联合贸易委员会等；同时尽早谈判并签署各项合作协议，特别是对普通护照持有者免签协定，旨在为推动实质性合作创造法律框架，力争在未来一段时间将双边关系提升至新高度。



黎怀忠部长希望东帝汶方面为越南在首都帝力开设大使馆提供便利，并支持越南企业扩大投资，特别是在电信、数字技术、能源、石油天然气、渔业和食品加工等领域，从而为东帝汶的经济社会发展及加强东盟内部经济联系做出贡献。



东帝汶外长对越方提出的建议表示高度赞同，并再次感谢越南在东帝汶加入东盟的整个过程中始终给予真诚且务实的支持；希望继续得到越南的协助，以便尽早有效参与东盟各项合作机制，并为未来担任轮值主席国做好准备。（完）