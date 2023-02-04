越南外长裴青山：东盟应维持与各伙伴均衡、和谐关系

据越通社驻雅加达记者报道，2月4日，越南外交部部长裴青山在东盟外长非正式会议上发表讲话时强调，东盟应维持与各伙伴均衡和和谐关系，有效发挥由东盟引领的各机制的效果和价值，促进树立互信和互相了解，合作应对在出现的问题。

裴青山还认为，地区的各倡议应从合作善意出发，与由东盟引领的机制相互补充和协助，为和平、安全、稳定和发展的共同目标做出贡献。

裴青山还对地区和国际难以预测的变动局势表示担忧，特别强调东盟应保持团结、韧性和灵活适应、巩固内力、发挥核心作用。他同时重申了维持东海和平、稳定、航行与飞越安全和自由的重要性。裴青山强调，东盟应坚持、巩固原则立场，高度重视国际法和1982年《联合国海洋法公约》，走向基于规则的地区航行秩序，有效保护沿海国家的正当利益。

趁此机会，裴青山通知了越南举行在东盟国家和中国关于实施《东海各方行为宣言》（DOC）框架内的一些会议 的计划和举行东盟韩国日计划。关于缅甸问题，裴青山对缅甸人解决缅甸问题，有效开展5点共识是东盟援助缅甸渡过难关的核心和措施的观点表示赞同。裴青山还表示相信2023年东盟轮值主席国——印度尼西亚和2023年东盟轮值主席国缅甸问题特使蕾特诺·马苏迪（Redno Marsudi）将成功引领实施5点共识进程。

东盟外长非正式会议于4日在印尼首都雅加达东盟秘书处总部举行，旨在讨论东盟对外关系、国际和地区问题。（完）