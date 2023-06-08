越南外长裴青山出席经合组织理事会部长级会议 提出三项重要建议

据越通社驻法国记者报道，应经济合作与发展组织秘书长马赛厄斯·科尔曼（Mathias Cormann）和英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利（James Cleverly）的邀请，越南外交部长裴青山出席于6月7日至8日在巴黎举行的2023年经济合作与发展组织（简称经合组织-OECD）理事会部长级会议。

越南外交部长裴青山以经合组织东南亚区域项目（SEARP）联合主席的身份出席了会议。

裴青山在会议上提出了三个重要建议。一是，经合组织和各国需要加强政策协调，限制贸易壁垒的发生，保护贸易和投资，构建以世界贸易组织为中心且在法治化、自由、公平、透明和包容的基础上运作的顺畅全球贸易体系。二是，OECD发挥政策顾问作用，制定全球标准，不断加强与发展中国家的接触和对话，同时在制定全球政策和标准过程中兼顾域外国家的国情和看法。三是，经合组织继续支持发展中国家提高竞争力，在全球价值链中定位国家，有效适应全球政策调整，包括全球最低税、跨境碳税等；帮助缩小数字和技术差距，培训技能，释放女工和中小企业的潜力。

裴青山外长强调，作为经合组织东南亚区域项目的联合主席，越南将继续为应对地区和全球挑战作出积极和负责任的贡献。为进一步促进东南亚国家与经合组织的合作，越南将于2023年10月主办第二届经合组织-东南亚部长级论坛。越南的倡议得到会议成员的欢迎和高度评价。

在会议期间，越南代表团还参加了许多其他重要活动，包括经合组织全球技术论坛、全球税收政策研讨会等。（完）