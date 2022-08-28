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越南外交部

门成立77周年（1945.8.28-2022.8.28）之际，越共中央委员、越南外交部部长裴青山发表题为《越南外交77周年：为国为民鞠躬尽瘁》的文章。越通社谨向读者介绍文章的主要内容。

1945年8月28日，越南外交部成立，越南民主共和国临时政府诞生，胡志明主席任临时政府主席兼外交部长。77年来，在党的领导下，越南外交不断全面、健康、稳定地发展，为民族革命事业作出了重要贡献。

致力于民族解放、国家安全与发展事业

在党和胡志明主席的领导下，外交是卫国建国事业的战略战线。在八月革命后，凭借明智的战略决策，外交为保护革命政府和人民发挥了积极作用。在政治、军事、经济、文化等战线上坚持“边打边谈”，“与所有民主国家交朋友，不与任何人为敌”，为1954年《日内瓦协定》、1973年《巴黎协定》等民族伟大胜利铺平道路，为国家发展打开了新的局面。

在35多年实施革新政策历程中，越南外交不断继承和运用了胡志明外交思想，坚持独立自主、和平友好、合作与发展及多边化、多元化、积极主动融入国际社会、愿成为国际社会积极可靠的好朋友好伙伴的

外交政策

，为国家安全与发展营造和平、稳定的有利环境，进而提高国家在国际舞台上的地位。

截至目前，越南与190个国家建立了外交关系，其中与30个国家建立战略伙伴关系和全面伙伴关系，与230多个国家和地区建立经贸合作关系，参加15个自由贸易协定（FTA），是70多个重要多边组织和论坛的成员等。

越南对外关系网络不断扩展，国家和平、稳定、独立、主权和领土完整日益巩固，进出口规模持续扩大。在新冠肺炎疫情期间，医疗外交、疫苗外交为越南疫苗战略的成功实施做出了重要贡献，为国家安全、灵活适应疫情，推动疫后复工复产创造了先决条件。

越南承担越来越多的国际责任，如担任2017年APEC东道主、2020年东盟轮值主席国和2020-2021年联合国安理会非常任理事国等，在国际社会中采取正确、合情合理的行为，树立一个独立、自主、创新、热爱和平、尊重国际法、守信、真诚且负责任的国家形象。

文化外交和对外信息大力宣传国家形象，侨务工作有助于增加民族团结，越南成功调动海外资源用于国家安全和发展事业，海外领事保护工作有序展开，富有成效。

上述成果得益于党和国家正确的对外政策，是全党、全民和各地政府共同努力的结晶，彰显了越南对外和外交的光辉传统。可以说，民族的革命事业造就了日趋成熟且独具特色的越南外交 。

为富民、强国、民主、公平与文明目标建设全面和现代化的越南外交

作为国家外交战线的主力军，

越南外交

继续与党的外交、民间外交、国防安全及经济、文化、社会的外交密切配合，有效落实对外工作任务，其中重点任务是维护和平、稳定的环境，坚定不移地捍卫独立、主权和领土完整。同时，加强与周边国家、重要合作伙伴和传统朋友的关系，充分利用有利的国际资源，坚持“以人民、地方和企业为服务中心”。

与此同时，不断推动改革创新，探索新做法、新方向，开拓新领域，新市场，调动外部资源，推动国家发展，将渴望变为现实，充分发挥越南在重要多边机制中的作用。

为面对新形势适应新要求，必须建设廉洁、健康、全面和现代化的外交体系。正如越共中央总书记阮富仲在贯彻落实党的十三大决议的全国对外工作会议上所强调的：“好一名外交官首先必须是好一名政治家”。为此，要进一步加强整党建党，认真学习胡志明思想、品德和工作作风，培养政治技能，提高素质水平。

回顾过去的77年，一代又一代外交官对伟大的胡志明主席表示无限感激，他是越南外交的奠基人，为越南外交留下了宝贵且独一无二的外交思想遗产。必须学习和灵活运用胡志明外交思想，弘扬越南革命外交的光荣传统，在党的领导下，全力建设一个廉洁、强大、全面和现代化的越南外交，致力于富民、强国、民主、公平与文明的目标。（完）