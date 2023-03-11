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越南外交部领导与中国外交部部长助理农融举行会见和会谈
裴青山提议两党、两国继续保持高层和各级代表团互访，进一步提升合作质量，促进双边贸易平衡发展，扩大投资范围，尽快重启双方所有航线，为两国人民出行和货物运输创造便利条件。裴青山也对中国自3月15日起试点恢复旅行社经营赴越南等国家出境团队游表示欢迎。
农融对裴青山的提议表示赞同并强调，中国十分重视与越南的关系；愿同越南携手通过高层和各级代表团互访和接触，厚植友谊以及加强全面合作伙伴关系等渠道增强政治互信。
他强调，越南成为中国越来越重要的合作伙伴，双边贸易金额接近235亿美元。农融希望双方提升经贸与投资合作层次和水平，加强交通、文化、教育、旅游等领域沟通协作等。
关于海上问题，双方强调严格遵守两党、两国所达成的协议和共识，妥善处理并管控好海上分歧的重要性。裴青山提议双方在国际法、特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）基础上尊重彼此合法权益，努力维护海上和平与稳定，为各自国家发展以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。
*同日，越南外交部常务副部长阮明武同中国外交部部长助理农融进行了会谈。
阮明武提议双方有效开展各级代表团互访交流活动；继续促进贸易便利化，维持口岸通关畅通；提议中方加大对越南农产品的开放力度，恢复进口越南水产品等。此外，阮明武还就促进投资、金融、交通基础设施、教育、文化、体育等领域合作的措施提出意见和建议等。
农融强调，中方将继续加大进口越南农产品等各种商品力度；支持中国企业扩大对越投资力度。农融提议双方加快中国给予越南援助资金的关于医疗卫生、教育、改善民生的项目实施进度等。
值此机会，双方还商讨两国外交部之间的合作关系，同意继续有效落实关于在新形势下进一步加强两国外交部合作关系的协议，保持代表团互访，交换外交经济经验，协助开展招商引资工作等。
关于领土边界问题，双方同意继续根据越中陆地边界三个法律文件及相关协议加快升级改造并增开新口岸； 建设和平、稳定、合作、发展的越中边界线； 扎实推动高层共识落地，管控好分歧，维护海上和平稳定等。
阮明武重申，越南坚持两国海上问题谈判和交流机制，以和平方式妥善处理东海上各种分歧和争端，确保符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法等。（完）