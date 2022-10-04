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越南外交部领事局行贿受贿案：另有两名原外交官遭起诉和拘留
关于在越南外交部、河内市和部分省市发生的行贿受贿大案，越南公安部办公厅主任、公安部发言人苏恩苏中将于10月4日下午表示，公安部调查安全局在扩大调查范围中对3名被告提起公诉。
具体为，公安部调查公安局对阮红河（1964年出生，原越南驻日本大阪总领事馆干部）、 阮黎玉英（1988年出生，原越南驻马来西亚大使馆干部）、黄英剑（1978年出生，自由职业者）发出起诉书和拘留令和住所搜查令。三者分别被指“受贿”、“在执行公务中滥用职权”、“行贿”等罪行。
此前，公安部调查安全局对在外交部领事局和部分机关发生的受贿行贿案提起公诉，其中，被告人在新冠肺炎疫情背景下向各公司组织将越南公民从国外接回国授予许可证以谋取私利。
公安部调查安全局已决定对涉嫌“受贿罪”的外交部副部长苏英勇和两个涉案人员提起诉讼，发出逮捕令和搜查令。遭起诉、逮捕和搜查的两个涉案人员为卫生部医疗设备和工程司专员范忠坚和原公安部出入境管理局干部武英俊。
调查安全局以“受贿”罪为由决定对阮氏香兰（1974年出生，河内人，外交部领事局局长）、杜黄松（1980年出生，河内人，外交部领事局副局长）、黎俊英（1982年出生，兴安人，外交部领事局办公室主任）和刘俊勇（1987年出生，河内人，外交部领事局公民保护处副处长）等提起诉讼。
此外，调查安全局还以“受贿罪”决定对阮美英（1976年出生，政府办公厅国际关系司专员）、吴光俊（1984年出生，交通运输部国际合作司专员）、陈文预（1961年出生，原公安部进出口管理局副局长）、武士强（1986出生，原公安部进出口局干部）提起诉讼。（完）
具体为，公安部调查公安局对阮红河（1964年出生，原越南驻日本大阪总领事馆干部）、 阮黎玉英（1988年出生，原越南驻马来西亚大使馆干部）、黄英剑（1978年出生，自由职业者）发出起诉书和拘留令和住所搜查令。三者分别被指“受贿”、“在执行公务中滥用职权”、“行贿”等罪行。
此前，公安部调查安全局对在外交部领事局和部分机关发生的受贿行贿案提起公诉，其中，被告人在新冠肺炎疫情背景下向各公司组织将越南公民从国外接回国授予许可证以谋取私利。
公安部调查安全局已决定对涉嫌“受贿罪”的外交部副部长苏英勇和两个涉案人员提起诉讼，发出逮捕令和搜查令。遭起诉、逮捕和搜查的两个涉案人员为卫生部医疗设备和工程司专员范忠坚和原公安部出入境管理局干部武英俊。
调查安全局以“受贿”罪为由决定对阮氏香兰（1974年出生，河内人，外交部领事局局长）、杜黄松（1980年出生，河内人，外交部领事局副局长）、黎俊英（1982年出生，兴安人，外交部领事局办公室主任）和刘俊勇（1987年出生，河内人，外交部领事局公民保护处副处长）等提起诉讼。
此外，调查安全局还以“受贿罪”决定对阮美英（1976年出生，政府办公厅国际关系司专员）、吴光俊（1984年出生，交通运输部国际合作司专员）、陈文预（1961年出生，原公安部进出口管理局副局长）、武士强（1986出生，原公安部进出口局干部）提起诉讼。（完）