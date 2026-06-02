越南外交部长黎怀忠：苏林总书记、国家主席泰新菲三国之旅取得圆满成功

黎怀忠表示，此访意义重大，取得了圆满成功，以高水平实现了既定目标。这也是苏林总书记、国家主席在越共十四大、第十六届国会和2026-2031年任期各级人民议会选举顺利召开后首次访问东盟各国。更具意义的是，此访恰逢越南与泰国、菲律宾庆祝建交50周年。同时，2026年菲律宾是东盟轮值主席国，新加坡是2027年东盟轮值主席国，而越南是2027年APEC峰会东道主。因此，在越南及三个伙伴关系均进入新发展阶段、面临新要求且地区和国际形势复杂多变的背景下，此访为各方开辟了新的合作方向。



在此次出访中，苏林总书记、国家主席及夫人和越南高级代表团开展了丰富、高效的活动，特别是与泰国、新加坡、菲律宾高层举行了会谈、会晤，深入交流，以及与三国各集团、企业、研究机构举行了工作会议和重要论坛活动，参观了科技示范基地，并与旅居三国越南人代表会面。



其中，苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上发表的主旨演讲是此访的重要亮点。苏林关于国际及地区和平与安全的主旨演讲，非常明确地表达了越南党和国家关于当前世界形势、所面临的挑战以及重要建议和提议的观点，得到了与会代表团和国际社会的认可和高度评价。

越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·查恩维拉军检阅泰国皇家军队仪仗队。图自越通社

可以清楚地看到，此访向区域内重要伙伴有力传递了越南的发展信息；清晰地展现了越南在新阶段的思维、需求和愿景；继续肯定了一贯重视与邻国和东盟各国关系的主张，展现了越南在与东盟各国巩固团结、增强东盟中心作用、维护地区和平、稳定、合作与发展中的积极主动和负责任的作用。

特别是，苏林在香格里拉对话会发表的主旨演讲中关于和平的信息传递更具说服力。这篇演讲受到区域舆论的特别关注和非常积极的反馈，深刻展现了越南作为负责任成员、在地区及全球和平、安全与发展事务中具有威望发言者的角色。



此访另一个突出的成果是越南与三国之间的政治互信得到了有力巩固。越泰两国一致同意提质升级两国全面战略伙伴关系，通过双方执政党的战略对话机制提升了与新加坡的战略合作水平，将与菲律宾的关系框架提升为增强型战略伙伴关系。各方领导人一致同

意建立新机制，体现政治互信，增加关系深度，为促进合作走向深入创造机制。



同时，越南在党际、国家、国会和民间交流等所有渠道上全面巩固、推动了与三国的活跃、高效合作；增进了越南与各国以及东盟各国之间的紧密联系，推动越南与三国在国防-安全、经济、贸易、投资、科技、创新创意、文化、教育培训、旅游、民间交流等领域合作取得实质性进展。同时，在人工智能、数字化转型、创新创意、数字经济、绿色经济、公平能源转型、电子政务、旅游和地方对接等对越南家发展具有战略意义且潜力巨大的新领域合作也得到了拓展。



越共中央总书记、国家主席苏林会见新加坡总理黄循财。图自越通社

值得注意的是，越南各部委、地方和企业与各国伙伴开展了多项活动。越南代表团正式成员与三国的合作伙伴进行了多场工作座谈与交流，成果丰硕。越泰企业论坛迎来了泰国总理的出席以及两国近700家企业的参与；在新加坡举行的技术对接论坛吸引了两国政府、企业和研究界的500名代表出席。越南与泰国有关部门和企业签署了20份涵盖诸多领域的合作文件，在新加坡签署了31份，在菲律宾签署了近20份。这些令人印象深刻的成果展现了合作伙伴与越南深化合作的强烈愿望，同时彰显了越南与三国之间巨大的合作潜力。



由此可见，此访取得了圆满成功，成果丰硕，从而巩固了和平、稳定的环境以及有利的外交大局，特别是对于东盟各伙伴而言，为国家的经济社会发展创造了便利条件，并为地区的和平、稳定、合作与繁荣做出了积极贡献。此访还展现了越南在国际舞台上的地位与作用，以及为解决国际共同问题的积极、主动一面。

黎怀忠认为，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人和越南高级代表团此次对三国的访问具有诸多特别重要的意义。



首先，此访肯定了越南党和国家对发展与泰国、新加坡、菲律宾等东盟国家关系的高度重视。其次，此访提升了越南与东盟三国关系的水平，奠定了更多重要基础，并为今后促进与三国深化实质性关系指明了方向。第三，此访开辟了争取国际合作、经验与资源的重大机遇，特别是充分利用泰国、新加坡、菲律宾的优势，为越南实现至2030年和2045年战略目标以及实施至2030年国家经济社会发展计划创造更多便利条件。



黎怀忠透露，国际舆论对苏林总书记、国家主席访问三国，特别是对苏林总书记、国家主席首次在香格里拉对话会上发表讲演这一事给予了极大关注。此访取得的各项成果以及在对话会上发表的主旨演讲内容，再次彰显了越南和平、独立、自主、自强、全方位、多样化外交关系的对外路线，以及越南愿为共同关心的国际和地区问题做出贡献的愿望。苏林总书记、国家主席应邀发表主旨演讲，不仅体现了国际社会对越南角色与地位的重视，更表明国际社会高度期待越南为地区和平、安全与发展做出贡献。



越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕亚尔德斯·马科斯共同见证两国合作文件的交换。图自越通社

回首过去，可以看出此访充分彰显了越共十四大的对外路线；展现了外交思维与外事活动组织方式的创新，即在友好且具有战略重要性关系的基础上，将“务实高效”摆在首要位置；同时也彰显了“元首外交”在为合作关系进行战略引航、为越南与各伙伴国之间的长期合作注入动力并提升合作水平等方面的高效性与重大意义。



黎怀忠表示，根据苏林总书记、国家主席的指示，为了发扬此次访问的成果，各部委和地方需要深刻贯彻越南与各国高层达成的认识，制定具体的方案、计划和项目来落实高层协议，坚持以人民的切实利益为目标，以具体成果为衡量尺度。此外，还需要加大关于此访意义与成果以及越南与东南亚各国关系重要性的信息宣传力度，从而在各级各部门和地方中形成共识。



在与各国合作过程中，需要通过在区域和国际场合上的高层及各层级的交流与接触，进一步加强战略磋商与协调配合，推动在对各国发展及对地区和平、稳定与发展至关重要的核心领域开展务实合作。（完）