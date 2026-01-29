越南外交部长黎怀忠：推动对外工作与国际融入是全党、全民、全军共同事业

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠就2025年及后续阶段的外交工作，特别是落实越共十四大决议和政治局关于在新形势下融入国际的第59号决议所确定的“使命”接受了媒体采访。



在越共十四大文件中，对外工作与国防安全被确定为“重要、经常性”领域。黎怀忠表示，越共十四大首次在大会文件中正式确立这一指导观点，标志着越南党战略思维的新转变。



黎怀忠强调，外交部门明确认识到，大力推进对外工作和国际融入，不仅仅是外交工作队伍的任务，更非外交部一家之责，而是全党、全民、全军的共同事业，是整个政治体系的任务。



外交部门明确认识到，大力推进对外工作和国际融入，不仅仅是外交工作队伍的任务，更非外交部一家之责，而是全党、全民、全军的共同事业，是整个政治体系的任务。

为落实苏林总书记关于在新高度上实施全面对外战略的指示，外交部门聚焦三大方向：与国防、安全以及各部委、地方密切配合，坚决维护和平稳定，捍卫独立、主权、安全和革新开放成果；最大限度地争取外部资源，大力推进经济外交，特别是科技外交，为经济社会发展服务，实现至2030年和2045年的战略目标；从而提升越南党和国家的国际作用、地位和威望，为世界政治、全球经济和人类文明作出积极贡献。

中央政治局已颁布关于新形势下融入国际的第59号决议，为充分发挥对外工作和国际融入的先锋、重要和经常性作用奠定了基础。黎怀忠表示，今后阶段，国际融入工作将着力推进以下四组突破性措施：



第一，提升思维、认识与行动，加强党对外交和国际融入工作的领导。第二，为满足下一阶段国家发展的高要求，外交部门近期已建立并颁布了旨在各领域协调、有效推进国际融入的专项机制。第三，外交部门确定需要发挥党际外交、国家外交和民间外交三大支柱的力量。提高“协同作战”质量，在整个政治体系和中央与地方之间强化紧密、协调、同步的配合精神，发挥政治社会组织和海外越南人社群的作用。第四，为了在各领域实现有效融入，外交部门也确定必须大力推进“执行文化”，即做到“言行一致、做到底”，正如苏林总书记所指导和指示的那样。

关于2025年外交工作的突出成果，黎怀忠表示，可以说2025年是近年来最具变化性的一年，正如越共十四大文件所判断的“世界正在经历时代性的变革”。



在这一背景下，可以看出2025年越南外交的突出印记在于把握了机遇，化解了挑战，为国家迈入新纪元开创了外交新局面。



对外工作继续取得全面、突出的成果，突出体现在以务实、有效为基础，通过加强高层外交、扩大关系框架、签署多项合作协议和推动党际外交、民间外交，提升了与各伙伴的关系水平并拓展了合作。在多边层面，越南继续在多边合作中彰显其作用、责任和承诺，积极参与制定共同的方向、规则和规范。经济外交发挥先锋作用，与高层外交紧密结合，促进增长、扩大市场、吸引投资、加强供应链联结，其中科技外交成为服务创新创造、数字化转型和绿色转型的尖端。对外工作通过文化外交、公民保护及海外越南人工作，助力发挥国家软实力，有效动员侨胞资源为国家发展服务。同时，按照精简、高效方向加强部门建设；外交各支柱与国防、安全、各部委、地方之间的协调机制日益紧密，提高了政策制定与实施的主动性和效率。

越南外交部在2025年举办的国家成就展上的展区。图自越通社

关于为提升“软实力”和国家地位的文化外交工作，黎怀忠表示，越共十四大文件明确提出建设和发展先进、富有民族特色的越南文化，同时主动积极开展合作，向世界宣传国家形象、越南文化及人民的重大方向。政治局关于发展越南文化的第80号决议，是政治局的战略决议之一，旨在助力国家稳步迈入新纪元。



可以看到去年的文化外交工作在质量上取得了许多进步。高层对外活动均融入了文化外交内涵。仅在2025年，外交部门成功推动联合国教科文组织（UNESCO）新增承认了7个称号，使越南获UNESCO承认的称号总数达到77个，远超原定到2030年达60个称号的目标。其中一个特别亮点是，越南率先提出有163个国家参与的“文化促进可持续发展国际十年”倡议，并获UNESCO通过以提交联合国。



黎怀忠指出未来阶段，为助力提升国家软实力，文化外交工作将聚焦一些重大方向和优先事项：大力革新文化外交的思维和推进方式，统一认识和行动，视每项对外活动同时也是文化活动；聚焦政策研究和国际倡议建言献策。实施有重点、有重心、有印记和影响力的文化外交，与高层外交、遗产经济发展及海外越南人工作紧密结合。主动、积极地融入国际文化，向世界深入广泛宣传越南形象，同时吸收人类文化精髓。加强传播、数字化转型和创新创造，制定富有特色、人文精神、负责任的越南形象宣传战略。加强中央、地方及驻外代表机构的文化外交人力资源发展，发挥海外越南人社群在宣传国家形象中的作用。