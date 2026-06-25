越南外交部长黎怀忠对委内瑞拉进行正式访问

在与委方领导人举行的各场会晤中，黎怀忠表示，越南始终高度珍视同委内瑞拉的传统友好关系和全面伙伴关系，将委内瑞拉视为越南在南美地区具有重要地位和广阔合作潜力的重要伙伴；同时强调，越南一贯支持委内瑞拉合宪政府为国家发展、造福委内瑞拉人民所作出的努力。



访问期间，黎怀忠分别会见委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯·戈麦斯（Delcy Rodriguez Gomes），委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）总书记、内政、司法与和平部长迪奥斯达多·卡韦略（Diosdado Cabello）；同外交部长伊万·希尔·平托（Yvan Gil Pinto）举行会谈；并与副总统卡利斯托·奥尔特加（Calixto Ortega）、外贸部长约翰·阿尔瓦雷斯（Johann Alvarez）共同出席越南—委内瑞拉企业论坛。黎怀忠还前往国家纪念区，向委内瑞拉民族解放英雄西蒙·玻利瓦尔纪念碑敬献花圈，向胡志明主席纪念碑敬献鲜花，并同委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托共同为越南驻委内瑞拉大使馆新馆舍揭牌。



黎怀忠表示，近年来，越南与委内瑞拉传统友好关系和全面伙伴关系在已故总统乌戈·查韦斯与越南历代领导人共同培育和发展所奠定的坚实基础上持续积极发展。他强调，此次访问体现了越南党和国家推动两国友好关系在新阶段迈上新台阶的坚定决心和良好愿望，将继续深化政治关系，增强互信，本着共同发展、优势互补、相互支持的精神，在新形势下进一步拓展双方共同关心领域的务实合作。

黎怀忠会见委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯·戈麦斯。越南外交部供图

委内瑞拉领导人高度赞赏越南革新事业取得的成就以及经济社会发展的显著成果，高度评价越南国际地位和国际影响力不断提升，并认为这些经验为委内瑞拉的发展提供了宝贵借鉴。委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯及委内瑞拉各位部长表示，相信在以越共中央总书记、国家主席苏林为首的越南共产党领导下，越南人民将在新时代发展征程中取得新的重大成就；感谢越南对委内瑞拉政府和人民的一贯立场和支持；表示委内瑞拉将继续坚定而灵活地走自主选择的发展道路；重申始终将越南视为委内瑞拉在本地区乃至世界的重要战略伙伴，并希望推动两国传统友好关系和全面伙伴关系不断走深走实，在未来实现关系提质升级。



双方一致同意继续推动于今年10月在委内瑞拉首都加拉加斯召开越南—委内瑞拉政府间联合委员会第三次会议；保持两国外交部政治磋商机制经常、高效运行；同时加强两国在农业及农产品贸易、通信、电信、油气和能源等双方优势互补、需求契合领域的合作，并在联合国、不结盟运动及双方共同参加的国际组织中加强协调配合、相互支持。



在此基础上，双方还就2026—2030年双边合作议程达成一致，确定以政治外交、安全国防、农业与粮食安全、能源安全与油气、经济贸易与投资、电信科技与卫生、文化教育、体育和环境等为重点合作支柱，并一致同意由两国外交部共同制定《越南—委内瑞拉行动计划》，推动有关合作落到实处、取得具体成效，为2027年两国建立全面伙伴关系20周年献礼。（完）