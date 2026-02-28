越南外交部长黎怀忠同葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔举行会谈

2月27日，越南外交部长黎怀忠在外交部总部同正在对越南进行正式访问的葡萄牙国务部长兼外交部长保罗·兰热尔举行会谈。



黎怀忠强调，此访是越南共产党第十四次全国代表大会之后，首位欧盟成员国部长到访，也是继安东尼奥·科斯塔访问越南之后又一次重要高层交往，充分体现了葡萄牙及欧盟致力于推动同越南多领域合作的坚定决心。黎怀忠高度评价葡萄牙借此访正式开设驻越南大使馆，并向葡方介绍了越共十四大通过的国家发展主要内容、重大战略方向以及外交路线的新要点。

为进一步深化双边合作关系，黎怀忠建议双方推动各级代表团互访，充分发挥党、国家、国会及民间交流等各渠道作用，充分挖掘合作潜力；建立相关机制，为两国企业对接与合作投资提供方向指引和支持，聚焦双方优势与需求相契合的领域。同时，建议葡方积极支持并推动尚未批准《欧盟—越南投资保护协定》（EVIPA）的欧盟成员国尽早完成批准程序。



保罗·兰热尔对越共十四大成功召开表示祝贺，对越南在经济社会发展方面取得的成就及国际地位不断提升表示深刻印象。他强调，越葡两国拥有数百年的历史渊源，葡萄牙将越南视为东南亚地区的重要伙伴之一，愿进一步加强双边多领域合作。兰热尔指出，葡萄牙在河内开设大使馆，是两国建交50年来关系强劲发展的生动体现。



兰热尔表示，两国在经贸和投资等领域仍有巨大合作潜力，强调葡萄牙企业希望更多参与越南市场，特别是在可再生能源、文化、体育等领域。



双方一致同意发挥桥梁作用，促进各自与东盟及葡语国家共同体（CPLP）的关系，以及东盟与欧盟之间的合作；将经济、贸易和投资打造为双边合作的主要支柱；加强在海洋经济、航运、可再生能源、教育培训、创新创业及地方间对接等领域的合作；有效落实现有合作机制和协议，同时就外交、公务护照互免签证、司法合作、商会及工业联合会间合作等协议的谈判与签署进行探讨。



两国外长还就共同关心的国际和地区问题交换意见，强调在应对传统与非传统安全挑战过程中，尊重国际法和坚持多边主义的重要性。 （完）