新闻
越南外交部长黎怀忠同巴勒斯坦外长沙辛举行会谈
黎怀忠向巴勒斯坦外长通报了越南建国80年及实施革新开放近40年来的经济社会发展情况，并强调，越南坚持独立自主、多元化、多边化的外交政策，重视包括巴勒斯坦在内的传统友好伙伴国。黎怀忠部长表示，越南正在加快制度改革，推动科学技术突破性发展、创新以及数字化转型，并将其视为当前发展的支柱。
关于巴勒斯坦问题，黎怀忠部长强调，越南的立场是支持“两国方案”，包括在1967年前边界基础上建立一个以东耶路撒冷为首都、与以色列和平共处的独立巴勒斯坦国，并遵循国际法及联合国相关决议。越南始终一贯支持巴勒斯坦人民为独立和民族自决权利而进行正义斗争。黎怀忠部长还表示，越南愿意参与加沙地带的重建工作。
巴勒斯坦外长沙辛强调越巴拥有共同的民族独立愿望，希望越南在未来继续支持巴勒斯坦，为结束冲突局面作出贡献。巴勒斯坦外交部长重申，巴勒斯坦领导和人民始终对越南给予特别关注，把越南视为巴勒斯坦忠诚而深情的朋友。
两国外长还就促进越巴关系的措施交换意见并达成共识，即加强高级代表团互访、为两国企业在对方国寻找投资经营合作机会、扩大教育合作、加强民间交流等创造便利条件。
值此机会，双方签署了为持有外交护照的两国公民实行免签的协定。（完）