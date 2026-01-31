越南外交部长黎怀忠同委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托通电话

通话中，伊万·希尔·平托热烈祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得圆满成功。他对越南革新事业中取得的重要发展成就和越南国际地位和威望不断提升表示钦佩和高度评价，并强调，委内瑞拉政府和统一社会主义党高度重视同越南的团结合作关系，希望双方在新形势下继续加深与扩大越委全面伙伴关系。

代表越共中央委员会和越共中央总书记苏林，黎怀忠对统一社会主义党领导层就越共十四大和苏林同志连任越共中央总书记发来的贺电表示衷心感谢。

值此机会，黎怀忠通报了越共十四大的主要成果。他强调，越南一直关注并理解委内瑞拉人民当前面临的挑战，并重申，越南党、国家和人民一贯重视与委内瑞拉统一社会主义党、委内瑞拉政府和人民之间的传统友好、团结关系；同时强调，越南党、国家和人民希望进一步巩固和深化两国传统合作关系，推动越委关系走深走实。

双方就近期两党两国情况交换了看法，并一致同意重启并保持双边合作机制高效运行，首先是早日召开政府间委员会第四次会议以及两国外交部政治磋商；共同审查已签署的合作协议和项目以及潜在合作倡议，制定两国新合作议程，为推动越委全面伙伴关系发展作出积极贡献，造福两国人民，为地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）