越南外交部长黎怀忠会见阿联酋、埃及和土耳其外长

当地时间2月19日至20日，随同越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议期间，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见了阿联酋外交大臣和阿布扎比酋长国王室成员阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬；埃及外交、移民和侨务部部长巴德尔·阿卜杜勒阿提以及土耳其外交部部长哈坎·菲丹。



*在阿联酋外交大臣和阿布扎比酋长国王室成员阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬时，黎怀忠高度评价两国全面伙伴关系，特别是本月初公布的由G42集团与越南投资联合体在胡志明市投资超过10亿美元的超大规模数据中心项目。



阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示，阿联酋已指派投资部部长穆罕默德·哈桑·阿尔苏瓦迪（Mohamed Hassan Al Suwaidi）作为与越南对接的牵头人，这是阿联酋仅针对少数具有巨大合作潜力国家所采取的措施。穆罕默德·哈桑·阿尔苏瓦迪还表示希望引进更多越南劳动人员赴阿就业。



双方同意继续推动经济、旅游、科技的合作，并在和平委员会框架下就加沙地带重建工作保持经常性沟通。



*会见埃及外交、移民和侨务部部长巴德尔·阿卜杜勒阿提时，双方一致同意有效落实越南国家主席梁强于2025年8月对埃及进行国事访问期间所达成的共识，丰富双边全面伙伴关系内涵，推动双边贸易额翻倍增长，并加强两国在国防安全、农业、科技、信息技术、人工智能及半导体等领域的合作。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见埃及外交、移民和侨务部部长巴德尔·阿卜杜勒阿提。图自越通社

阿卜杜勒阿提希望双方在年内进行高层互访，并尽早召开政府间委员会和政治磋商。双方同意加快预可行性研究，早日启动双边自由贸易协定谈判，促进两国企业对接。针对中东局势，双方分享了关于保护巴勒斯坦人民合法权利的关注，并一致同意配合推进对加沙民众的人道主义援助活动。



*会见土耳其外交部部长哈坎·菲丹时，黎怀忠认为，两国在利益上具有诸多共同点，为扩大各领域合作奠定了良好基础。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见土耳其外交部部长哈坎·菲丹。图自越通社

哈坎·菲丹强调，土耳其高度重视发展对越关系，并指出，越南是土耳其在东盟内的第二大贸易伙伴，并高度赞赏越南在解决地区热点问题中的作用。



双方就提升合作效果的一系列具体举措达成一致，探讨共同关心的国际和地区问题。双方还同意在和平委员会框架下配合开展对加沙民众的有效援助活动。（完）