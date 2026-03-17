越南外交部长黎怀忠会见瑞士联邦经济和教研部国务秘书布德里格

3月17日，越南外交部长黎怀忠在越南外交部总部会见了于3月15日至17日对越南进行工作访问的瑞士联邦经济和教研部国务秘书海伦娜·布德里格·阿蒂达。

会见中，黎怀忠高度评价布德里格·阿蒂达此次访越成果，强调近年来两国关系取得积极进展，其中，两国关系已于2025年1月提升为全面伙伴关系，双边贸易额呈现稳步增长态势。

黎怀忠表示，越南正实施新的发展路线，重点推动科技与创新，致力于建设现代工业和服务体系。越方愿在这一进程中同瑞士加强合作。



值此两国建交55周年（1971—2026）之际，越南外交部长建议双方在巩固传统合作领域的同时，积极推动科技领域合作实现突破。

布德里格·阿蒂达通报了《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》最新一轮谈判进展，并透露，双方已基本解决主要分歧，有望尽早完成谈判。她强调，协定一旦签署，将为越南与欧洲自由贸易联盟成员国开启新的合作阶段，并为瑞士投资者扩大在越业务创造更多机遇。

她还表示，此次访越代表团中包括来自高科技领域的企业代表，这些企业对自由贸易协定签署前景以及越南市场给予大力关注。

双方一致同意加快谈判进程，推动越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定早日签署并投入实施，力争将瑞士打造成为越南前十大投资来源国之一。（完）