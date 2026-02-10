越南外交部长黎怀忠会见挪威国际发展大臣奥斯蒙·奥克鲁斯特

2月10日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在越南外交部总部会见了挪威国际发展大臣奥斯蒙·奥克鲁斯特（Åsmund Aukrust）。



黎怀忠在会见中对越挪两国建交55周年以来关系取得的强劲发展表示高兴，重申越南重视加强与挪威在各领域的合作，双方具备良好的互补条件，可拓展互利合作，朝着绿色转型和循环经济发展方向迈进。



为加强未来各领域的合作，黎怀忠建议双方通过各级、各渠道的互访，增进政治互信；发挥挪威的优势以及两国在投资贸易、农业、可持续渔业发展、高新技术、适应气候变化、环境与绿色增长等领域的合作潜力，推动关系日益拓展并走向深入、有效和实质。黎怀忠感谢挪威一直以来给予的宝贵支持，强调双方应继续深化教育培训合作、发展援助等富有成效的传统合作领域，帮助越南提升能力、完善体制、促进性别平等和社会经济发展。

双方在越南外交部总部举行会晤。外交部供图

值此机会，黎怀忠与奥斯蒙·奥克鲁斯特对越挪绿色战略伙伴关系谈判取得的积极进展表示高兴，一致同意推动谈判并早日签署欧洲自由贸易联盟成员国（包括挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登）与越南之间的自由贸易协定，旨在实现市场多元化，为两国企业和人民带来切实利益。



奥斯蒙·奥克鲁斯特对能够在两国庆祝建交55周年之际与黎怀忠部长会面表示高兴，并对越南的作用、地位和积极主动的外交政策给予高度评价，视越南为挪威在亚太地区可靠的朋友和伙伴；重申此次对越南的访问正值越南共产党第十四次全国代表大会成功召开之后，体现了高度的政治互信以及挪威政府对推动与越南更实质、更全面合作的重视，双方在双边和多边层面仍拥有巨大的合作潜力和空间。



在全球不稳定局势加剧和贸易紧张升级的背景下，奥斯蒙·奥克鲁斯特强调，挪威希望与越南加强在贸易、可持续水产品、绿色能源、海洋经济、绿色转型和循环经济发展等领域的合作，同时继续与越南合作促进多边主义，助力解决全球性挑战。



双方就国际和地区形势交换了意见，一致同意在共同关心的问题上积极交流与立场协调，推动区域间合作，特别是在东盟、世贸组织和联合国框架内的合作，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）