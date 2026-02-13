越南外交部长黎怀忠会见加拿大国际贸易部长马宁德·西杜

2月12日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见来访的加拿大国际贸易部长马宁德·西杜。



黎怀忠高度评价西杜部长首次访问越南的重要意义，认为此访将有助于进一步巩固和深化两国关系。黎怀忠对越加全面伙伴关系取得的积极进展表示高兴，特别是在经贸和投资领域合作势头强劲，2025年双边贸易额超过85亿美元。



黎怀忠强调，越南高度重视并希望深化与加拿大的全面伙伴关系；指出加拿大奉行积极主动、面向全球并加强与亚太地区联系的对外政策，以及两国在诸多重大战略利益上的契合，为拓展双边合作、共同应对全球性挑战创造了有利条件，推动越加关系迈上新台阶。



黎怀忠欢迎加拿大支持东盟和越南通过和平方式、依据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法解决争端的立场。





西杜表示，很高兴首次访问越南并出席加拿大驻越南大使馆新馆开馆仪式；祝贺越共十四大取得圆满成功，并相信越南将在新的发展阶段取得更大成就。

双方代表合影 图自越通社

在谈及双边关系时，西杜高度评价越南日益重要的地位和充满活力的发展势头，认为越南是加拿大在东盟的优先合作伙伴；强调双方在贸易投资、科技创新、教育培训、环境保护和应对气候变化等领域具有广阔合作潜力。



西杜还指出，两国高层保持经常性接触，双方积极落实多项双边合作机制和多边协议，尤其是在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）框架内加强合作。2026年越南担任CPTPP轮值主席，将为提升加越合作成效注入新动力，为促进地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



双方就深化加越全面伙伴关系深入交换意见，一致同意为拓展贸易投资、安全防务、官方发展援助、旅游和人文交流等领域合作创造更加便利的条件；同时扩大在供应链、人工智能、半导体、量子技术、清洁能源转型和可再生能源、绿色农业、环境保护和应对气候变化等新兴领域的合作。



双方还同意在越南筹备主办2027年亚太经合组织（APEC）会议过程中加强协调与相互支持，并共同推动加拿大与东盟关系进一步发展。（完）

