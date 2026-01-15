越南外交部长黎怀忠会见东盟秘书长高金洪

黎怀忠部长高度评价东盟秘书长高金洪及东盟秘书处对东盟共同事务发挥的积极作用和作出的重要贡献，以及东盟秘书长和秘书处过去一段时间以来为越南提供的支持与合作。

黎怀忠部长分享了团结、统一以及集中实现东盟共同体建设目标的重要性。据此，东盟各成员国需优先投入资源，以有效落实《2045年东盟共同体愿景》及各项战略计划，同时支持东帝汶有效参与并全面融入东盟各项合作活动。在国际和地区形势复杂多变的背景下，黎怀忠部长强调东盟需继续巩固团结和中心作用，增强韧性和战略自主权，及时且有效处理各项挑战及热点问题，确保地区经济发展的和平、安全与稳定环境。

黎怀忠建议东盟秘书处支持各成员国研究并提出切实可行的倡议，不仅限于经济、贸易、投资等领域，还包括通过有效发挥《东盟宪章》、《东南亚友好合作条约》等工具和机制的作用，提高预警、应对和处理影响地区和平、安全与稳定等问题及挑战的能力。

越南外交部长强调，越南将继续坚持独立、自主、和平、友好、合作与发展，以及国际关系多边化、多元化的外交路线；东盟在越南外交政策中始终占有重要的战略地位和作用。越南承诺将积极与各成员国协作，共同建设一个团结、韧性且强大的东盟共同体，不断提升和巩固东盟在正在形成的地区架构中的中心地位。

东盟秘书长高金洪高度评价越南过去一段时间以来在经济社会发展方面取得的成果，强调越南已成为可持续发展的典范。

东盟秘书长强调，东盟秘书处随时准备支持各成员国实现《东盟共同体愿景2045》中的各项目标。高金洪还对越南共产党表示相信越南共产党第十四次全国代表大会将取得圆满举行，为国家建设与发展事业作出重要贡献，助力进一步提升越南在地区和国际舞台上的角色与地位。（完）