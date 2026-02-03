越南外交部长黎怀忠与古巴党和国家特使、古巴外交部长罗德里格斯举行会谈

2月2日，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠与正在从2月1日至3日访问越南的古巴共产党和古巴共和国特使、古共中央政治局委员、外交部长布鲁诺•罗德里格斯•帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）举行会谈。

会谈中，双方相互通报了各自国家的情况，并就加强越南-古巴传统友谊、特殊团结、全面合作关系，在新形势下将党际交往、国家外交和民间外交紧密结合，以及共同关心的地区和国际问题交换了意见和措施。

双方重申，党际交往是双边关系整体发展的关键政治基础和方向指引。

两位部长一致同意，为两国高层领导加强两国各级代表团互访与接触提供参谋，大力推进关于党建工作的理论与实践交流，并就制定两党两国下一阶段的合作计划达成共识。

双方一致同意，要发挥两国外交部在参谋、督促落实各项机制，特别是细化并建立机制，推动粮食、能源和医药等重点合作项目落到实处的核心作用。

关于民间外交，两位部长表示相信，这是两国关系的坚实基础，并建议两国的友好组织、政治-社会团体继续革新活动内容和方式，加强对年轻一代关于越南和古巴之间光辉历史和深厚情谊的教育。

双方对当前世界快速、复杂、难以预测的局势做出深刻评估，就全球性问题的认知达成高度共识，同时强调了维持和平、稳定、法律至上精神以及基于国际法和《联合国宪章》和平解决争端的重要性。

关于未来方向，双方强调，将加强多边合作，在重要国际场合，特别是在联合国和不结盟运动内紧密协调、相互支持，并重申，将共同为巩固东南亚和拉丁美洲-加勒比两个地区的和平、稳定与发展环境做出积极、负责任的贡献。

罗德里格斯衷心感谢越南的深厚团结情谊，并表示，古巴将竭尽全力与越南共同维护这一典范关系，使其不断发扬光大。

黎怀忠再次肯定了越南关于呼吁完全解除对古巴禁运的一贯原则立场。（完）