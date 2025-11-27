越南外交部长黎怀忠与中国广西壮族自治区政府主席韦韬举行会谈

外交部长黎怀忠高度评价韦韬及多位广西领导在履新后即选择越南作为首访国家，这充分体现了广西对越中关系的一贯重视。



黎怀忠强调，在两党两国关系的总体框架下，越南始终支持并为各部门、地方进一步加强与中国各地方，特别是与广西这样同越南有着传统友好和紧密联系的地方的交流合作关系创造一切便利条件。



黎怀忠衷心感谢中国政府近期宣布向越南提供50万美元用于灾后恢复重建工作。



双方一致认为，随着两党两国关系的强劲、积极发展，越南与广西近期的交流合作取得了诸多丰硕成果。其中，各级代表团互访频繁，经贸合作成果丰硕，亮点纷呈，2024年贸易额约达420亿美元，增长16.4%，越南连续26年成为广西第一大贸易伙伴。双方在陆地边界管理工作中保持紧密配合，民间交流与文化、教育、旅游合作取得诸多务实成果。



为进一步加强未来双方交流合作关系，黎怀忠建议，双方继续落实好各项交流合作机制，加强在所有领域的合作，特别是加快基础设施互联互通，扩大越南商品，尤其是农产品进口，以及紧密配合，共同建设智慧口岸试点模式。



会谈现场。图自越通社

黎怀忠同时建议，双方继续在陆地边界管理工作中保持紧密配合，有效落实关于陆地边界的三项法律文件及相关协议，积极交换意见，妥善处理边界线上发生的突发事件；安全、高效地协同运营越中板约（德天）瀑布跨境旅游合作区。



广西壮族自治区政府主席韦韬对黎怀忠的合作提议表示赞同，并强调，广西特别重视与越南各部门、各地方的交流合作关系，愿认真落实两党两国高层领导人的重要共识，为加强越中全面战略合作伙伴关系、推动构建具有战略意义的中越命运共同体作出切实贡献。



韦韬也提出一些具体提议，以加强越南各部门、机构、地方与广西在各领域的合作，其中包括2026年越南党和国家领导人在访华框架内访问广西，在广西联合举行2026年广西与越南广宁、谅山、高平、宣光、海防省（市）党委书记新春会晤，推动人工智能、智慧口岸建设、基础设施互联互通合作，加强两国边境地区紧急搜救合作，继续推进文化旅游和人文交流合作。（完）