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越南外交部长裴青山：越南将继续为联合国维和行动做出积极贡献
裴青山部长重申，越南始终坚持独立自主、多边化、多元化的外交政策，支持多边主义和联合国的核心作用，尊重国际法，特别是《联合国宪章》；越南将继续为联合国维和行动作出积极的贡献，并期待继续获得联合国及其合作伙伴在能力建设和专业知识方面的支持。裴青山表示，越南一直努力促进联合国维和行动与当地社区建立联系，建立起当地民众对联合国维和人员的信任并争取他们的支持，以确保维和行动的有效性和效率。
联合国副秘书长高度评价越南维和官兵在联合国维和行动中的能力、创造力和责任感；认为越南的参与显着提高了维和行动的效率，成为供维和部队借鉴的良好经验。联合国副秘书长对越南为联合国安理会（任期2020-2021年）和联合国事务的重要贡献表示印象深刻，特别是在推动联合国安理会有关妇女、和平与安全方面的议程；期待越南为联合国维和行动作出更大贡献；他重申，将继续支持越南进行能力建设和行前各项准备工作，以有效参与联合国维和行动，包括在数字化转型领域。
会上，双方强调，在当前形势下，要继续推进联合国框架内的多边合作，改革和提高联合国维和行动的能力和质量，为维护世界和平与安全作出有效的贡献。（完）