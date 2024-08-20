越南外交部长裴青山：苏林总书记、国家主席访华在各方面都取得圆满成功

8月20日下午，越共中央总书记、越南国家主席苏林及夫人和越南高级代表团抵达河内，圆满结束了应中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人邀请，从8月18日至20日对中华人民共和国进行的国事访问之旅。值此之际，越南外交部长裴青山就访问成果接受了新闻媒体记者的采访。以下为采访内容：



记者：裴青山部长，您好！请您介绍一下今后推动越中合作的方向？



外交部长裴青山：苏林总书记、国家主席对中国进行国事访问是今年越中两国特别重要的对外活动。这次访问在各方面都取得圆满成功，为构建具有战略意义的越中命运共同体体、促进地区和世界的和平、稳定与发展做出了重要贡献。



苏林总书记、国家主席的活动非常丰富、且具有意义，在两天时间里共开展了18项活动。访问期间，双方发表关于进一步加强越中全面战略合作伙伴关系、深化越中命运共同体建设的联合声明。两国部委和地方在检验检疫、海关、卫生、通信、地方合作、民生等领域签署了多项合作文件。

在各场会面、交流中，双方就本着“六个更”的方向进一步加强越中全面战略合作伙伴关系达成广泛共识，重点是落实双方共识和协议。本着在苏林总书记、国家主席此次访华所达成的高层共识和《联合声明》精神，今后，双方将重点推动以下主要方面的合作：



第一，进一步保持两党两国高层领导人的战略交往，巩固政治互信基础，构建具有战略意义的越中命运共同体。充分发挥党际渠道及越南国会和中国人大、越南祖国阵线和中国政协以及两国国防安全、外交合作机制的作用。双方同意发挥越中双边合作指导委员会的统筹协调作用，加强国防安全领域合作。



第二，立足“六个更”方向，进一步细化两国高层的共识和协议，使务实合作取得新进展；促进贸易便利化，扩大越南农水产品对中国市场的出口；推动两国战略对接，落实好“两廊一圈”和“一带一路”倡议对接合作规划；加快推进两国高铁、公路、口岸基础设施“硬连接”；升级有关智慧海关、智慧口岸的“软连接”。双方鼓励和支持有实力、有信誉和有先进技术的企业赴对方投资，重点加强农业、基础设施领域合作；拓展数字经济、循环经济、绿色发展、清洁能源、可再生能源等新领域的合作。



第三，双方一致同意将2025年定为“越中人文交流年”，共同组织系列活动，以庆祝越南与中国建交75周年；加强文化交流、媒体合作，包括传媒、新闻、出版、广播、电视等领域；加强在医疗、保健、传统医学、防灾减灾等方面的合作；扩大和提高地方合作与民间交流效率，特别是加强年轻一代之间的互动；推动旅游合作，开通更多航线，鼓励更多游客前往对方国家旅游。



第四，加强多边协调与合作；在联合国（UN）、亚太经济合作组织（APEC）等机制内加强合作，互相支持加入各国际组织。中国支持越南申请主办2027年APEC会议；支持越南加入并在多边机制中发挥作用；中国支持东盟建设团结统一、自强发展的东盟共同体，保持在区域架构中的核心地位。



第五，继续有效落实高层共识，更好地管控和积极解决海上分歧；重申维护和促进东海和平、稳定及航行与飞越自由的重要性，双方同意在国际法和1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上通过和平方式解决争端。双方将继续协调有效落实有关陆地边界的法律文件和相关协议，加强中越陆地边境地区的合作，成功举行纪念中越陆地边界条约签署25周年及三份陆地边界法律文件签署15周年的各项活动。



记者：谢谢部长接受了采访！（完）