越南外交部长裴青山就越共中央总书记阮富仲访华之成果接受媒体记者采访

越通社特派记者报道，越南共产党中央总书记阮富仲自2022年10月30日至11月1日对中华人民共和国进行正式访问。在访问结束之后，越南外交部长裴青山就此次访问的成果接受了媒体记者的采访。

越南外交部长裴青山就此次访问的意义表示，越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问之行对越南和中国而言是特别重要的活动，获得两国乃至整个国际社会的高度关注。此次访问在各个方面上取得了圆满成功。这是两党两国最高领导人在疫情爆发之后的首次线下外交活动，阮富仲总书记此访是越共十三大结束后的首次出访。阮富仲总书记是中共二十大胜利闭幕后中方接待的首个来访的外国领导人，体现了越中两党两国对彼此的高度重视，尤其是中国共产党、政府、中国人民和中共中央总书记、国家主席习近平个人对越共中央总书记的珍视，更体现在中方以最高礼遇接待越共中央总书记，并作出了一系列特殊安排。

此次访问是近几年来两党、两国最高领导人经常性的互访和接触的进一步延伸。仅在2020年和2021年，越共中央总书记、国家主席阮富仲与中共中央总书记、国家主席习近平已四次通电话，双方在彼此重大活动中互致贺信和贺函。

在当前地区和世界形势错综复杂，两国的革新、改革开放和社会主义建设事业均步入发展新阶段等的背景下，越共中央总书记阮富仲此访具有非常重要的意义，助力进一步加强和深化新时期的越中全面战略合作伙伴关系；夯实两国牢固的政治基础，促进两国在各个领域的务实合作；增进越中两国人民的友谊。此次访问表明，越南党和国家始终高度重视并将发展同中国党、国家和人民的良好关系摆在头等优先地位，其符合两国人民的根本利益，并为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。此外，此访还旨在奉行越南独立自主、多边化、多元化、积极主动融入国际社会；是国际社会的朋友、可靠的伙伴和负责任的成员等的外交政策。

对于阮富仲总书记此次访华的成果，裴青山表示，这是两党、两国特殊重要的政治外交活动。通过此次访问，双方增进感情和政治互信、相互理解，为弘扬越中团结和传统友谊作出积极贡献，进一步推动和深化越中全面战略合作伙伴关系。

双方愿为两国企业加强投资、经贸合作、航空、公路、铁路等领域合作创造有利条件。此外，双方还表明努力减少两国贸易不平衡的决心，寻求措施彻底解决边境口岸的拥堵问题，同时确保防疫安全和通关顺畅。有关海上问题，双方一致认为妥善管控分歧，维护东海和平稳定极为重要，同意继续推动《东海各方行为宣言》（DOC）全面有效落实；在协商并达成共识的基础上，尽早达成一项具有实质性、有效的《东海行为准则》（COC），确保合乎1982年《联合国海洋法公约》等国际法，管控好海上争端，杜绝采取使局势复杂化和扩大争端的行动。

值此机会，双方各部门、行业和地方签署了多个领域的13项合作文件和协议。这是两国各部门、行业和地方有效合作的基础和前提，助力推动越中全面战略合作伙伴关系健康稳定持续发展，从而造福两国人民，为地区和世界的和平稳定与发展作出贡献。

访问期间，双方发表了共13点的联合声明，涵盖对两国关系发展具有至关重要的战略引领作用的内容；一致同意秉持“十六字”方针和“四好”精神，巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系。同时，双方就许多务实合作内容达成了一致，包括加快推动商签两国政府间推进共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，加快为越南农林水产品开放中国市场的进程，在中国各地设立越南商务处。

对于为落实好此次访问的成果以及今后双方将采取的具体措施，裴青山表示，《越南与中国发表关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》和13项合作文件真实生动地反映了越中关系的地位和密切性；肯定两党两国在今后继续推动和深化两国合作关系的坚定决心。今后双方将重点推进以下方面：

一是通过保持高层和各级代表团的频繁交往和接触，增进相互了解，巩固和增强政治互信。双方通过互访、互派特使、电话热线、致信、会晤、年会、多边论坛会晤等形式，继续保持和发扬两党两国高层交往的良好传统，及时就两国关系中的重大问题交换意见，从战略高度为保持两国关系稳定发展制定方向和作出指引。继续发挥两党、政府、国会、祖国阵线和外交、公安、国防等重要部委、行业和领域重要交流合作机制的作用。促进民间交流和地方合作，夯实社会基础，为越中关系发展创造新动力。

二是在经贸、投资合作等领域创造强有力的实质性变革，提高效率，带来切实的利益，为两国关系奠定坚实的基础。双方将采取切实措施，致力于减少两国贸易不平衡，便利货物通关，促进安全稳定生产链，维护两国供应链畅通。促进两国更多优质农产品和食品的进出口，其中积极推动越南农产品和水产品向中国市场开放进程。此外，双方将促进公路、铁路和空中交通的互联互通，包括双方支持两国铁路企业就提升越南货物过境中国运量加强合作。促进农业、环境、科技、卫生等领域合作，为保障粮食安全和水源安全作出贡献；积极研究绿色发展、应对气候变化、数字经济等领域合作；继续管好陆地边界，建设和平、友好、合作、发展的边界线。

三是妥善管控和处理海上分歧，维护东海及地区和平稳定环境。双方严格遵守高层共识；尊重彼此正当合法利益。在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，以和平方式解决争端和分歧；发挥好越中领土边界政府层面谈判机制和海上谈判机制的作用，与东盟国家一道全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力建设具有约束力的《东海行为准则》（COC），确保合乎1982年《联合国海洋法公约》等国际法。

裴青山坚信，凭借充分、全面、有效地落实阮富仲总书记的此次访华所达成的高层共识和重要成果，今后越中睦邻友好全面战略合作伙伴关系将继续迈出进一步强劲发展的步伐，正如两国总书记的期待，即让两国关系进入政治互信更高、合作更实质、社会基础更牢固、分歧得到更好管控的新发展阶段。（完）