越南外交部长裴青山会见联合国驻越南协调员

越南外交部长裴青山4月12日在外交部总部会见了联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）女士。

越南外交部长裴青山申明，越南将联合国视为首要优先伙伴之一；一直铭记联合国在越南国家近50年来发展过程中所给予的宝贵合作与支持。裴青山部长表示希望联合国驻越南协调员成为联合国各机构与越南政府各机构、各部委和各行业之间的有效桥梁；进一步推动越南与联合国的合作关系。

裴青山部长建议联合国各机构今后优先推进四个优先领域的合作。即调动资源，成功实施《2022-2026年越南-联合国可持续发展合作战略框架》，为越南加快落实可持续发展目标做出贡献；在社会经济恢复和发展过程中向越南提供政策咨询和技术援助；支持越南适应气候变化、能源转型、动员绿色金融和履行气候变化国际承诺；支持越南公民竞选联合国系统的各工作岗位。

联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯女士高度赞赏越南为多边主义和联合国活动作出的积极、主动且有效的贡献。她强调，尽管面临许多困难和挑战，特别是由于新冠肺炎疫情（COVID-19） 大流行带来的困难与挑战，越南一直坚定地致力于实现可持续发展目标。

联合国各机构承诺将继续与越南并肩作战，使越南能够抓住新的机遇和应对挑战，动员国际资源促进越南可持续发展。 宝琳·塔梅西斯女士分享说，在全球官方发展援助（ODA）呈每年下降10-20%的趋势的背景下，联合国正与越南合作制定动员国际资源的战略，为越南实现重大发展目标做出贡献。

趁此机会，联合国驻越南协调员宝琳·塔梅西斯女士表示，将下决心与联合国驻越南各机构一道，开展裴青山部长所提出的合作方向建议，为越南实现经济社会发展目标做出贡献。（完）