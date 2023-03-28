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越南外交部长裴青山会见联合国教科文组织世界遗产中心主任拉萨雷.埃伦杜·阿索莫
裴青山部长强调，越南始终重视文化，将文化视为社会的精神基础、发展目标、资源和动力； 高度评价联合国教科文组织的支持。他表示相信，越南的世界遗产地一直在为改善当地社区乃至国家的可持续社会经济发展做出贡献。
拉扎尔·埃伦杜·阿索莫对参观河内升龙皇城、下龙湾、长安风景区等3处世界遗产，感受越南风土人情和千年文化之美表示印象深刻。
拉扎尔·埃伦杜·阿索莫认识到越南在世界遗产价值的管理、保护和推广方面做得很好，他赞赏越南在遗产保护和发展方面采取的均衡和谐的做法，重视在保护物质遗产的同时促进遗产的无形价值；认为越南是保护和弘扬遗产价值的典范，希望越南分享相关经验。
拉扎尔·埃伦杜·阿索莫强调，世界遗产中心始终支持越南尽其所能保护和推广世界遗产，并承诺在其职能范围内考虑和支持越南的世界遗产申报材料; 以及支持越南 8 处世界遗产地的管理、保护和宣传工作，并支持越南竞选 2023 年至 2027 年任期的世界遗产委员会。
此前，2023年3月24日，越南外交部副部长、联合国教科文组织越南全国委员会主席何金玉在外交部总部会见了联合国教科文组织世界遗产中心主任拉扎尔·埃伦杜·阿索莫.
何金玉强调越南联合国教科文组织全国委员会在教育、文化、科学和信息等各个领域的重要桥梁和引导作用，同时高度评价联合国教科文组织和世界遗产中心特别是在文化和自然遗产领域的配合。 作为联合国教科文组织越南全国委员会主席，何金玉肯定了越南为子孙后代保护世界遗产的承诺。
何金玉高度评价越南各级领导和全社会对越南世界遗产价值管理、保护和弘扬的关注，认为越南是世界上率先有效落实 1972 年联合国教科文组织保护世界文化和自然遗产公约的典范国家之一。
应越南外交部副部长、联合国教科文组织越南全国委员会主席何金玉邀请，联合国教科文组织世界遗产中心主任拉扎尔·埃伦杜·阿索莫于2023年3月24日至27日对越南进行工作访问。（完）