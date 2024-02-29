越南外交部长裴青山会见爱尔兰总统希金斯

应爱尔兰副总理兼外交和国防部长迈克尔·马丁（Micheal Martin）的邀请，越南外交部长裴青山对爱尔兰进行正式访问。2月28日，裴青山部长会见了爱尔兰总统迈克尔·D·希金斯（Michael D. Higgins）。

越通社驻爱尔兰记者报道，迈克尔·希金斯总统欢迎裴青山外长对爱尔兰进行正式访问，这是越南外长时隔20多年首次访问爱尔兰。相信此访将为进一步深化越爱友谊和多方面合作关系作出贡献，祝贺越南近年来经济社会发展取得的重要成就，并肯定爱尔兰高度重视越南在其亚太地区战略中的地位和作用。

裴青山外长表示，越南一直希望加强与爱尔兰的多方面友好合作关系，期待在此访期间将同爱方就促进双方关系全面深入发展的大方向和主要措施达成一致，符合两国人民的共同愿望和利益。

裴青山建议爱尔兰总统支持双方推动两国各级代表团互访，敦促爱尔兰议会尽快批准《欧盟-越南投资保护协定》（EVIPA），推动两国教育培训合作，扩大文化艺术交流，促进地方间合作，希望爱方在人力资源开发、数字化转型、高科技农业等领域为越方提供支持。

希金斯总统对裴青山部长的建议表示认可，同意进一步促进两国在各领域特别是经济、人文交流、教育培训等领域的合作，同意将加强两国在多边论坛上的协调与配合，坚持在《联合国宪章》和国际法基础上，以和平方式解决冲突和争端的原则，携手应对气候变化、粮食安全等全球性挑战，为各国实现可持续发展目标、维护地区和世界和平、合作与发展等作出贡献。

同日，裴青山部长会见了在爱尔兰的越南侨胞代表。（完）