新闻
越南外交部长裴青山会见旅韩越侨企业家和知识分子
裴青山表示，越南与韩国关系正处于历史最好发展阶段，高度评价企业家对近期国家发展的重要贡献，强调党和国家始终关注、倾听越侨企业家对赌的心声，为他们推出特殊支持政策，旅韩越侨企业家需争取和利用好两国的优势和经济合作机会，推进与国内企业的对接，团结共促发展，为国家、两国全面战略伙伴关系的发展做出贡献。
旅韩越南企业家协会获批成立于2023年10月21日，当初成员数量超40名企业家，从事多个领域。截至目前，旅韩越侨企业对越投资项目29个。
30日，裴青山出席了旅韩国越南年轻科学家和知识分子座谈会。从事当前尖端科技领域的教授、博士、博士研究生等出席座谈会。
裴青山在座谈会上发表讲话时强调，党和国家的一贯主张和政策是始终将旅外越侨社群是越南民族不可分割的一部分，是国家工业化、现代化事业的重要资源。党、国家和政府始终重视各经济和投资资源以及侨胞的智慧；表示希望知识分子和科学家发挥驻在国社会中的越南价值，继续为世界科学贡献智慧，为国家建设做出贡献。
裴青山还表示，政府正下决心实施人工智能研发和应用、半导体行业等中的三大突破口，推出各优惠政策和机制来引进人才，援助企业和培训人力资源。外交部已成立推动半导体产业发展的工作组，并愿为旅外越侨社群把知识、智慧和技术服务国家现代化、工业化事业搭建桥梁。
各位科学家表示对党、国家治理和建设国家的主张、政策和路线充满信心。代表们的意见都展现出对国家的心血、感情和责任心。（完）