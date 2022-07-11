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越南外交部长裴青山与阿根廷外交、国际贸易和宗教事务部长圣地亚哥·卡菲罗进行会谈
裴青山强调，越南重视越阿传统友好关系和全面伙伴关系，希望双方合作关系继续向更高水平迈进。裴青山高度评价两国在各国际组织和世界论坛上保持密切配合与互相支持，提议两国加强在联合国、世贸组织、东亚-拉美合作论坛（FEALAC）及南-南合作框架内的合作关系。与此同时，裴青山提议阿根廷在拉美和加勒比国家共同体(CELAC)轮值主席岗位上进一步提升其与东盟的合作层次和水平。
圣地亚哥·卡菲罗强调，阿根廷政府在其对亚太地区的政策中一向重视并希望推动与越南关系提质升级；一致同意两国继续密切协作配合，巩固和扩大两国在双边和多边层面上的合作关系，造福两国人民，为解决能源和粮食危机、应对气候变化等全球性挑战作出贡献。
两位部长一致评价，近期越阿全面伙伴关系不断得到巩固和发展，双方坚定高效落实现有的合作机制，在新冠肺炎疫情侵袭的背景下保持各级代表团之间的线上线下交流互访。尽管受到疫情影响，近期双方经贸合作仍继续向前发展，双边贸易金额从2011年的8.75亿美元增加到2021年的45亿美元。越南是阿根廷在亚洲的第三大贸易伙伴，也是南-南合作框架内的核心合作伙伴，而阿根廷则是越南在拉丁美洲的第三大贸易伙伴。
两位部长就今后进一步深化两国政治、外交、经济、农业、科技、文化体育和旅游等领域合作关系的措施达成了共识；同意考虑扩大石油开采和贸易、可再生能源、空间科学研究、维持主要供应链稳定等发展潜力巨大的领域的合作范围。
双方同意继续发挥越阿副外长级政治磋商机制和越阿政府间经贸投资合作委员会的积极作用；配合制定庆祝两国建交50周年（1973.10.25~2023.10.25）活动方案。
会谈结束后，两位部长已代表两国政府签署了《预防和打击跨国有组织犯罪合作协议》、《预防、打击和调查贩卖人口犯罪，支持和保护受害者合作协议》。
此访期间，圣地亚哥·卡菲罗赴胡志明主席陵和英雄烈士纪念碑敬献花圈；会见政府总理范明政，会见工贸部长阮鸿延和参观河内市部分旅游文化景点等。（完）