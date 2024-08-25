越南外交部长裴青山与智利外交部长阿尔贝托-范克拉弗伦举行会谈

应越南外交部长裴青山邀请，智利外交部长阿尔韦托·范克拉韦伦（Alberto Van Klaveren）从8月25日至27日对越南进行正式访问。



8月25日上午，裴青山与阿尔韦托·范克拉韦伦举行了会谈。双方相互通报各自国情，就进一步加强越智全面伙伴关系的方向和措施，以及双方共同关心的国际和地区问题交换了意见。



裴青山强调，越南重视对于1971年最早与越南建交的南美国家——智利的传统友好关系。裴青山对越智全面伙伴关系的发展，特别是双边经贸额已突破20亿美元大关表示高兴；智利继续是越南在拉丁美洲的第四大贸易伙伴，越南继续是智利在东盟的第一大贸易伙伴。越南外长表示，越南愿深化与智利在政治外交、经贸投资、文化教育、科技、国防安全、民间交流等领域的关系，并支持智利为加强与东盟和东亚太平洋地区关系所采取的举措。



阿尔韦托·范克拉韦伦强调，智利政府历来重视对越关系，在其亚太地区总体政策中重视加强与越南的关系；该国愿与越南配合，加强太平洋联盟（包括智利、墨西哥、哥伦比亚和秘鲁4个国家）与东盟的关系。



双方讨论并就今后继续深化两国关系，包括协调安排和筹备高层互访，有效发挥政治磋商机制和越智贸易自由理事会的作用，配合消除双边关系障碍，为双方产品进军对方市场创造条件等多项措施达成一致。双方还核查并同意，推动两国在贸易、海关、农业、国防安全和执法领域的多项合作协议的谈判。两国外长同意在联合国等国际组织和多边场合上保持相互支持。



两国外长讨论共同关心的国际和地区问题时一致认为，应在尊重国际法的基础上，通过和平方式解决国际争端，为两国乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）