越南外交部部长黎怀忠与美国国务卿马尔科·鲁比奥举行会谈

据越通社特派记者报道，在陪同越共中央总书记苏林赴美出席加沙和平委员会开幕会议期间，2月19日，越南外交部长黎怀忠在美国商务部总部同美国国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）举行会谈。



会谈中，黎怀忠强调，越南重视与美国的稳定、长期关系，这符合两国人民的利益，并为地区乃至世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。黎怀忠建议，双方继续密切配合，增强政治互信，推动包括高层在内的各级代表团互访，加强在经济、国防与安全、战争遗留后果克服、科技等领域的合作。



在国际问题方面，黎怀忠欢迎美国持续关注并以积极、负责任的方式参与地区和平、安全与发展事务；高度评价特朗普总统提出的和平委员会倡议。黎怀忠强调，越南愿发挥自身作用和有利条件，同美国及国际社会一道，携手推动地区及世界的和平、稳定、合作与发展。



马尔科·鲁比奥祝贺越南共产党第十四次全国代表大会取得成功，重申美国支持一个强大、独立、自主、繁荣的越南，这符合两国人民的利益。鲁比奥对越南经济社会发展成就给予好评，并认为越南的发展模式对许多国家具有借鉴意义。鲁比奥表示，越南参与和平委员会具有重要意义，同时展现出越南在应对地区和全球共同挑战方面日益主动、积极的角色。



鲁比奥指出，越美关系建立在广泛共同利益的坚实基础上，这是推动双边关系在今后继续发展的关键因素。鲁比奥希望双方继续保持协调配合，推动越美全面战略伙伴关系走深走实、取得更大实效，并高度评价黎怀忠部长就未来双边关系提出的关切与建议。马尔科·鲁比奥国务卿表示赞同并愿推动两国高层领导人之间的交往与接触。

在经贸合作方面，鲁比奥希望双方尽早完成互惠关税谈判，为深化双边经贸合作并拓展科技、国防安全等领域合作建立框架，旨在造福两国人民，并为地区和世界的和平与稳定作出贡献。



双方还就共同关注的地区和国际问题交换了意见。鲁比奥高度评价越南在东盟、G20、APEC等区域及多边机制中日益提升的地位和影响力；强调通过和平方式解决争端、尊重各方利益的重要性。（完）