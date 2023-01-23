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越南外交部部长裴青山：推进新时代越南现代、全面外交

在2023癸卯年新春的欢乐气氛中，越南外交部部长裴青山接受了媒体记者关于外交部门2022年取得的成就以及2023年重点任务的专访。 裴青山强调，尽管 2022年世界形势复杂多变，但在越南党、国家、政府和国会的切实指导下，外交部门抓紧落实越共十三大确定的对外政策和第一次全国对外会议取得的结果，及时、主动、灵活、创新、果断、同步地开展各项重点工作，为保障国家安全、促进国家发展和提高国家地位等任务做出积极贡献。

值得一提的是，外交部门坚决和坚持斗争，牢牢捍卫国家主权和领土完整，为维护国家和平稳定的环境作出贡献。

裴青山指出，预计2023年世界形势继续复杂多变，面临的困难和挑战比2022年更多。在国内，我们继续推动越共十三大的发展目标和 2021-2025年经济社会发展计划的开展落实，力争实现稳步增长，为突破性发展奠定基础。 因此，外交部门将努力抓好六个重点任务。

第一，继续巩固稳定、和平、有利发展的对外工作局面； 加强与周边国家、大国、战略伙伴、全面伙伴、传统朋友等重要伙伴的关系，增进政治互信和强化利益交织；促进和提高多边外交水平，积极主动地全面深度融入世界，进而提升越南的作用和地位。

第二，在世界经济面临衰退风险的背景下，为维护宏观经济稳定和经济社会发展做出贡献； 加强服务于发展的经济外交工作。 同时，主动把握并出谋划策，保持宏观经济稳定，积极推进越南融入国际市场， 扩大出口市场等。

第三，加强外交与国防安全的密切配合，密切关注东海和陆地边境局势，同时积极推进与有关国家的合作，及时出谋划策，有效防止侵犯越南主权、领土、管辖权和合法利益的行为； 推动符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的《东海行为准则》（COC）的谈判，并积极、灵活、及时、有效地打击和反驳敌对势力、反动分子歪曲事实、造成内部分裂、煽动进行破坏活动的言论。

第四，推进新时代越南现代、全面外交，其中加强党际外交、国家外交、议会外交和民间外交的协同效应；确保党的统一领导和指导，国家的统一管理，以及对外工作中各大支柱、各力量密切配合。

第五，发挥外交工作在保卫祖国事业中的作用；加强研究和预报工作，满足新形势下的新要求。

最后是建设一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的外交干部队伍。（完）

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回味春季

回味春季

当我前往高山地区，与同胞喜迎春节，我脑海里最美的画面就是山罗省木州市镇呈黑乡恒陶（Hang Táu）山谷猫耳崖上的金星红旗迎风飘扬。疫情的黑暗几乎消失了，忧伤的春节已让位于已复生的清新春天。
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