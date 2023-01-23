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越南外交部部长裴青山：推进新时代越南现代、全面外交
值得一提的是，外交部门坚决和坚持斗争，牢牢捍卫国家主权和领土完整，为维护国家和平稳定的环境作出贡献。
裴青山指出，预计2023年世界形势继续复杂多变，面临的困难和挑战比2022年更多。在国内，我们继续推动越共十三大的发展目标和 2021-2025年经济社会发展计划的开展落实，力争实现稳步增长，为突破性发展奠定基础。 因此，外交部门将努力抓好六个重点任务。
第一，继续巩固稳定、和平、有利发展的对外工作局面； 加强与周边国家、大国、战略伙伴、全面伙伴、传统朋友等重要伙伴的关系，增进政治互信和强化利益交织；促进和提高多边外交水平，积极主动地全面深度融入世界，进而提升越南的作用和地位。
第二，在世界经济面临衰退风险的背景下，为维护宏观经济稳定和经济社会发展做出贡献； 加强服务于发展的经济外交工作。 同时，主动把握并出谋划策，保持宏观经济稳定，积极推进越南融入国际市场， 扩大出口市场等。
第三，加强外交与国防安全的密切配合，密切关注东海和陆地边境局势，同时积极推进与有关国家的合作，及时出谋划策，有效防止侵犯越南主权、领土、管辖权和合法利益的行为； 推动符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的《东海行为准则》（COC）的谈判，并积极、灵活、及时、有效地打击和反驳敌对势力、反动分子歪曲事实、造成内部分裂、煽动进行破坏活动的言论。
第四，推进新时代越南现代、全面外交，其中加强党际外交、国家外交、议会外交和民间外交的协同效应；确保党的统一领导和指导，国家的统一管理，以及对外工作中各大支柱、各力量密切配合。
第五，发挥外交工作在保卫祖国事业中的作用；加强研究和预报工作，满足新形势下的新要求。
最后是建设一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的外交干部队伍。（完）