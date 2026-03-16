越南外交部支持国内企业在印尼投资兴业

越共中央委员、外交部常务副部长阮孟强日前在越南外交部总部，主持召开在印尼投资经营的越南企业座谈会。会议旨在探讨推动经贸关系、落实越南与印尼全面战略伙伴关系的具体措施与方向。



基于越印两国70年来的传统友谊，特别是2025年3月两国关系正式提升为全面战略伙伴关系，双边经济合作取得了突破性进展。2025年双边贸易额已达172亿美元，逼近2028年实现180亿美元的目标。2025年赴越印尼游客达20.3万人次，是疫情前的两倍多。



这一成就离不开两国企业，特别是在印尼进行投资企业的贡献。其中，Vin集团已初步形成电动汽车生态系统（包括VinFast、XanhSM和V-Green）；越南国家航空公司与越捷航空公司高效运营河内、胡志明市至雅加达和巴厘岛的航线。FPT、移动世界、TH True Milk等其他企业也正积极研究并扩大在印尼的业务版图。



企业高度评价外交部及越南驻印尼大使馆在为企业投资经营创造便利条件方面所给予的积极支持。各企业一致认为印尼市场潜力巨大，作为东盟最大经济体及G20成员，印尼拥有2.8亿人口的规模及强劲的购买力。

阮孟强在会上高度评价越南企业不断努力在印尼扩大投资经营活动，并强调外交部近年来始终高度重视经济外交和服务发展外交工作。他建议各企业发挥先锋创新作用，增强两国经济的互联互通与高效合作，旨在造福两国人民，并为越印传统友谊及全面战略伙伴关系做出贡献。



阮孟强强调，贯彻落实越共十四大决议精神，外交部将继续秉持“以企业和人民为中心”的方针，与越南企业并肩同行，从而助力企业在包括印尼在内的国际及地区市场捕捉合作契机，并将机遇转化为实质性、具体化的成果。（完）