越南外交部常务副部长阮明羽出席第七届印度洋会议

2024年2月9日至10日，外交部常务副部长阮明羽率越南代表团出席在澳大利亚珀斯举行的第七届印度洋会议（IOC）。

澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）和印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）共同主持会议。来自本地区内外30多个国家和国际组织的多位领导人、高级官员以及研究家、学者一同参加。

会议上，与会代表对地区和世界形势发表了不同看法，重点强调：（一）加强地区间和包括印度洋、太平洋、东海等海域在内的海洋间互联互通和相互依存的趋势；（二）气候变化、跨国犯罪活动、领土争端等传统和非传统的共同挑战正在不同程度地威胁着各海域和海洋；（三）如果各国不能共同努力应对这些威胁，将对经济发展、生态环境、供应链运作和冲突风险产生巨大影响和后果。

越南外交部常务副部长阮明羽在会议上发言时强调了就包括印度洋、太平洋和东海在内的海域与海洋建立稳定、可持续性和互联互通的共同愿景的必要性。为了实现这一愿景，越南外交部常务副部长阮明羽提出了一系列建议，如：（一）根据规则维护海上秩序，确保尊重和遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS-1982）;（二）发挥外交在基于国际法的基础上通过和平手段解决海上争端和分歧的作用，最大限度地减少误判风险并预防冲突；（三）加强海上有效务实合作，包括海上安全合作，维护航行和飞越自由，保护海洋环境和生态系统，促进海洋绿色经济发展等。

越南外交部常务副部长阮明羽强调了东盟关于尊重国际法，以和平方式解决争端，不使用或威胁使用武力，充分尊重法律和外交程序，落实《东海各方行为宣言》（ DOC）并根据1982年《联合国海洋法公约》制定实质性、有效的《东海行为准则》（COC）的坚定承诺。

出席会议期间，越南外交部常务副部长阮明羽分别会见了马达加斯加外交部长，英国外交部印太地区事务大臣，澳大利亚国会议员、外交部副部长，马尔代夫外交部副部长，日本外务省副大臣和海湾合作委员会秘书长以及出席会议的部分东盟国家代表和学者。

此外，趁此机会，越南外交部副部长阮明羽会见了澳大利亚西澳大利亚州州长罗杰·库克（Roger Cook）。双方对西澳大利亚州与越南各省市合作关系取得积极发展表示高兴，特别是2024年1月开通珀斯至胡志明市直航航班和西澳大利亚州在胡志明市的贸易投资代表处于2023年3月正式揭牌运作，为促进旅游、劳务和投资合作做出贡献。阮明羽副部长要求罗杰·库克州长继续为越南人民在西澳工作、学习和生活创造便利条件，加快为企业、技术工人、越南学生和游客发放签证。（完）