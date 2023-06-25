越南外交部常务副部长阮明武：范明政访华之旅将助推越中关系取得新的更大发展

应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛（WEF）创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）的邀请，越南政府总理范明政将于2023年6月25日至28日对中华人民共和国进行正式访问并出席第十四届世界经济论坛新领军者年会。

此访前夕，越南外交部常务副部长阮明武就范明政此访内容接受了媒体的采访。

阮明武指出，这是范明政首次对中国进行正式访问，在2023年纪念两国全面战略伙伴关系建立15周年之际进行的。因此，此访具有重大意义。

首先，此访继承并弘扬两国高层互访传统；体现两党、两国对越中全面战略伙伴关系的重视以及推动这种关系长期稳定且务实发展的高度决心。

其二，此访将助推越中关系取得新的更大发展，旨在落实越共中央总书记阮富仲2022年11月访华期间所取得的结果。双方将在此访期间重点商讨提升经济贸易，特别是边贸合作层次和水平以及加快两国之间各大基础设施建设项目实施进度的措施。

其三，此访将有助于增强两国政治互信，就海上问题等依然存在异议的问题寻找解决方案，促进民间交流和地方间合作，从而为推动两国关系发展行稳致远以及以及维护地区和世界和平、稳定与发展做出贡献。

阮明武相信，范明政此次访华必将取得圆满成功，继续对两党、两国关系走向纵深并给两国人民、地区的和平和稳定带来切实利益做出贡献等。

提及越南对第十四届世界经济论坛新领军者年会的贡献时，阮明武表示，本届会议具有重大意义，在地区和全球经济陷入衰退，各国都在寻找经济复苏增长新引擎的背景下举办的。

会议吸引世界各地诸多政府领导和1000多家企业代表参加。越南是受邀出席本届会议的四位主要政府领导人之一，这充分彰显了世界经济论坛以及国际工商界对越南经济的地位和作用的重视，以及越南深化经济体制改革和扩大对外开放的决心。

在当前充满困难的经济形势下，阮明武相信，范明政同越南高级代表团和越南企业家的参与将对会议的成功做出重要贡献。

阮明武指出，越南经济增长稳定、正在经历转型升级、而且开放度大。范明政将在会上呼吁地区和全球企业在当前充满困难的情况下加强合作，开放市场，协助企业，调动各方面资源推动经济复苏等。

此外，范明政也将分享并参考其他成员国与企业在利用数字化转型、绿色转型、能源转型和循环经济发展等各种新增长引擎来开展基于科学技术的快速、可持续、包容性、创造性增长模式并给人民群众带来切实利益的经验。

会上，范明政将突出越南经济地位、优势和潜力以及经济发展优先方向，特别是优先领域，从而吸引高质量投资和一流企业与越南在绿色转型、数字化转型、能源、科技发展、循环经济发展和数字经济发展等领域上实现合作共赢等。

此外，范明政也就公私合作模式、政府和企业之间的合作模式以及吸引绿色可持续投资资金流入越南经济的措施建言献策等。

阮明武相信，范明政和越南高级代表团的参与必将带来重大成果，对会议的成功做出贡献。（完）